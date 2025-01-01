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OPINION

Шорт-лист подій, які впливатимуть на нас у 2025 році

Петро Охотін
1 січня, 2025 середа
12:02
Погляд

Гадаю, що Росія, окрилена успіхом в Грузії продовжуватиме використовувати вразливості демократії для використання виборів як зброї

Зміст

З цих міркувань, особисто я вважаю, що інавгурація Трампа може розпочати якийсь рух по перемовинах, але ключовим терміном буде жовтень 2025. Від виборів у Молдові залежатиме наша логістика, отже, спроможності. 

Ключові дати, за моєю версією: 

20.01.2025 - інавгурація Трампа. 

26.01.2025 - вибори Лукашенка. Думаю, великих потрясінь не вдасться зробити. 

23.02.2025 - вибори в бундестаг. Впливатиме на одну з ключових країн, на яку США намагатимуться перекласти питання російсько-української війни. 

25.03.2025 - введення нових правил бронювання у РФ. Фактично, зменшення посад, які підпадають під бронь. Ймовірність посилення  мобілізації ворогом. 

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23.03.2025 - вибори президента Румунії. Можлива  спроба російських спецслужб погратися у гібридну війну в країні ЄС і НАТО.

Березень 2025 - нарада "двох сесій" у Китаї. Наради в рамках Всекитайських зборів народних представників і комітету Народної політичної консультативної ради Китаю. 

4, 11 чи 18 травня 2025 - вибори президента Польщі. 

24 і 25 червня 2025 - саміт НАТО в Гаазі.

Червень 2025 - нарада G7 у Канаді, яку Трамп іменує "51-м штатом". 

Не пізніше жовтня 2025 - вибори в парламент Молдови.

Як показує досвід Ізраїлю у 2023 і Сирії у 2024, заплановані та оголошені публічно події є важливими, проте не всі важливі ситуації можна врахувати.

Джерело

Про автора. Петро Охотін, політолог, боєць ЗСУ.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
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Війна з Росією
Дональд Трамп
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