З цих міркувань, особисто я вважаю, що інавгурація Трампа може розпочати якийсь рух по перемовинах, але ключовим терміном буде жовтень 2025. Від виборів у Молдові залежатиме наша логістика, отже, спроможності.

Ключові дати, за моєю версією:

20.01.2025 - інавгурація Трампа.

26.01.2025 - вибори Лукашенка. Думаю, великих потрясінь не вдасться зробити.

23.02.2025 - вибори в бундестаг. Впливатиме на одну з ключових країн, на яку США намагатимуться перекласти питання російсько-української війни.

25.03.2025 - введення нових правил бронювання у РФ. Фактично, зменшення посад, які підпадають під бронь. Ймовірність посилення мобілізації ворогом. Читайте також: Два висновки з війни. І обидва правдиві

23.03.2025 - вибори президента Румунії. Можлива спроба російських спецслужб погратися у гібридну війну в країні ЄС і НАТО.

Березень 2025 - нарада "двох сесій" у Китаї. Наради в рамках Всекитайських зборів народних представників і комітету Народної політичної консультативної ради Китаю.

4, 11 чи 18 травня 2025 - вибори президента Польщі.

24 і 25 червня 2025 - саміт НАТО в Гаазі.

Червень 2025 - нарада G7 у Канаді, яку Трамп іменує "51-м штатом".

Не пізніше жовтня 2025 - вибори в парламент Молдови.