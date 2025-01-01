Шорт-лист подій, які впливатимуть на нас у 2025 році
Гадаю, що Росія, окрилена успіхом в Грузії продовжуватиме використовувати вразливості демократії для використання виборів як зброї
З цих міркувань, особисто я вважаю, що інавгурація Трампа може розпочати якийсь рух по перемовинах, але ключовим терміном буде жовтень 2025. Від виборів у Молдові залежатиме наша логістика, отже, спроможності.
Ключові дати, за моєю версією:
20.01.2025 - інавгурація Трампа.
26.01.2025 - вибори Лукашенка. Думаю, великих потрясінь не вдасться зробити.
23.02.2025 - вибори в бундестаг. Впливатиме на одну з ключових країн, на яку США намагатимуться перекласти питання російсько-української війни.
25.03.2025 - введення нових правил бронювання у РФ. Фактично, зменшення посад, які підпадають під бронь. Ймовірність посилення мобілізації ворогом.
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23.03.2025 - вибори президента Румунії. Можлива спроба російських спецслужб погратися у гібридну війну в країні ЄС і НАТО.
Березень 2025 - нарада "двох сесій" у Китаї. Наради в рамках Всекитайських зборів народних представників і комітету Народної політичної консультативної ради Китаю.
4, 11 чи 18 травня 2025 - вибори президента Польщі.
24 і 25 червня 2025 - саміт НАТО в Гаазі.
Червень 2025 - нарада G7 у Канаді, яку Трамп іменує "51-м штатом".
Не пізніше жовтня 2025 - вибори в парламент Молдови.
Як показує досвід Ізраїлю у 2023 і Сирії у 2024, заплановані та оголошені публічно події є важливими, проте не всі важливі ситуації можна врахувати.
Про автора. Петро Охотін, політолог, боєць ЗСУ.
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