З огляду на останні кроки команди Трампа, Україні варто очікувати ескалації, - політолог Саакян

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо ми подивимося на останні кроки команди Трампа, то Україні, ймовірно, варто очікувати ескалації. Зараз Путін або має прийняти пропозицію Трампа, що означає відмовитися від усіх російських вимог і перейти до переговорного процесу, в якому Росія зможе відновити лише обмежену частину своїх позицій. Тоді ключовий фактор тиску РФ, а саме лінія фронту, - буде вже нівельований. Повернути частину своїх вимог РФ не вдасться", - зазначив.

Або ж Путін може відкинути пропозицію Трампа і наразитися на шквал ударів по російській економіці та тиску з боку Сполучених Штатів. Трамп діятиме через ескалацію задля деескалації.

"Його відповідь полягає в тому, що російська економіка в жахливому стані, інфляція розвивається, Путін руйнує Росію, він мав би хотіти зупинити війну. При цьому каже, що Зеленський хоче домовитися, але невідомо, чи готовий Путін на це. Це ніщо інше як "простягнута рука", з тим що Путін її або приймає, або ні. Якщо Путін відкине пропозицію, США будуть піднімати ставки, можна очікувати нових санкцій. Орбан, за інформацією журналістів, змінив свою позицію і тепер підтримує продовження санкцій в Європейському Союзі щодо Росії на півроку, саме через те, що Трамп виступає за продовження таких санкцій", - розповів політолог.

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Трамп також змінив свою риторику, заявивши, що війна складніша, ніж він очікував, і він лише спробує її зупинити. Трамп окреслив, що його підхід "мир через силу" передбачатиме зараз протягнуту руку Путіну, сісти за стіл без будь-яких умов, або створення механізмів санкційного тиску з боку Сполучених Штатів і підняття ставок.

"Для України важливо розуміти, що республіканці і Трамп вимагатимуть, щоб підняття ставок відбулося перш за все Україною. Україна за весь час війни проти РФ була обмежена в піднятті ставок, і робила це всупереч Вашингтону, який казав: "Не ескалюйте". Команда Трампа буде діяти навпаки. Мовляв, ми не хочемо брати на себе ці ризики, але якщо ви підете на ескалацію, то ми не будуть проти", - додав Саакян.