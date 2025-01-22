Всередині США почнеться політична війна. Важливо, щоб плани стосовно України були реалізовані до квітня 2025 року, - нардеп Гончаренко

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Це одна з причин, чому я даю час до кінця квітня, щоб Трамп зміг виконати свою обіцянку і зупинити російсько-українську війну. В США попереду велика турбулентність. Трамп взявся дуже жорстко спочатку, але треба розуміти, що він обраний президент, має більшість у Конгресі, хоча й крихку, але має більшість у Сенаті. За три-чотири-п'ять місяців опозиція до Трампа стане дуже потужною. Всередині США почнеться просто політична війна, там буде все дуже жорстко. Тому Байден робить такі кроки (в останні хвилини президентсва помилував своїх родичів – ред.), і в якийсь момент Трампу може бути не до України", - зазначив Гончаренко.

Тому важливо, щоб плани, позитивні для нас, зокрема, зупинка бойових дій, були реалізовані в цей проміжок часу – до квітня-травня.

"Що буде далі у світі невідомо. І Гренландія, і Канада, і Панамський канал, і всередині Сполучених Штатів Америки – всюди буде непросто. Треба це розуміти", - додав він.

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Трампу не дуже цікаві цінності, боротьба за демократію, хто агресор, а хто ні. Він – суперпрактична людина. Він сказав: "Я зупиню війну". А щоб її зупинити, всі мають піти на поступки. Нам це може подобатися чи ні, але Дональд Трамп – не той президент, який буде допомагати нам "взяти" Москву. Він не збирається цього робити, зазначив Гончаренко.

"Дуже важливо, щоб ми розуміли наші "червоні лінії". Що для нас є неприйнятним? Ми донесли їх. Ми ніколи не визнаємо окуповані території російськими. Ми не можемо погодитися на обмеження наших Збройних сил. Для нас дуже важливою є перспектива вступу в Європейський Союз і гарантії безпеки. Це ті речі, де ми маємо працювати, щоб донести свою позицію і максимально її захистити. Але треба розуміти, що умови, які нам будуть виставлені, можуть не дуже нам сподобатися", - резюмував він.