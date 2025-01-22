Зміна президента США – можливість для України, потрібно використати це, - нардеп Синютка

Таку думку висловив народний депутат України Олег Синютка в етері Еспресо.

"Ми вже мали подібний досвід в українській історії, коли під час російської агресії відбулася зміна адміністрації Обами на адміністрацію Трампа. Тоді це було використано як можливість, оскільки адміністрація Обами не приймала рішення щодо надання летальної зброї. Перша зустріч п'ятого президента Порошенка, яка мала бути протокольним фото, закінчилася двогодинною розмовою, після якої в Україну надійшла летальна зброя. Це дуже важливі речі. Ми повинні розуміти, що прихід нового президента – це можливість", - зазначив він.

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Стосовно Трампа, ми отримуємо багато тривожних сигналів, але є й позитивні новини. Зокрема, заява Трампа про збільшення видобутку нафти в Сполучених Штатах – це жорсткий "привіт" Путіну. Сьогодні немає іншого виходу, як співпрацювати з адміністрацією Трампа. Однак, ми маємо бути вдячні адміністрації Байдена. Дуже важливо зберегти двопартійну підтримку, зауважив нардеп.

"Ми маємо це чути. Коли відбувся прихід правих в Італії, також всі боялися, що правий прем'єр негативно буде ставитися до України. Але сьогодні Італія є промоутером України в Європі і світі. Професійність, патріотизм і об'єднаність – це те, що може сьогодні допомогти країні",- додав Синютка.