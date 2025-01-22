"Тільки союзник може побажати іншому союзнику стати сильнішим": Туск заявив, що ЄС має вітати заклик Трампа про збільшення військових витрат
Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив: Європа має вітати заклик президента США Дональда Трампа щодо збільшення військових витрат країн НАТО до 5% ВВП
Про це повідомляє Reuters.
За словами Туска, "час комфорту закінчився", оскільки новий американський президент закликав Європу нести більшу відповідальність за власну безпеку.
"Ми не повинні дратуватися, ми не повинні бути приголомшені… Тільки союзник може побажати іншому союзнику стати сильнішим. Це не те, що сказав би противник Європи", - наголосив польський премʼєр.
Він також повторив слова очільниці європейської дипломатії Каї Каллас про те, що РФ становить екзистенційну загрозу безпеці ЄС, а єдиний спосіб вирішити цю проблему - збільшити витрати на оборону.
"Я хотів би сказати вам, що це час, коли Європа не може дозволити собі заощадити на безпеці", - додав Туск.
Трамп раніше заявляв, що країни НАТО мають витрачати 5% від ВВП оборонних витрат замість поточних 2%.
За оцінками Північноатлантичного альянсу, Польща серед країн-членів витрачає найбільше коштів на оборону - 4,1% від ВВП, коли 8 із 32 держав НАТО виділяють менше 2%.
- 12 січня в польському міноборони заявили, що збільшення витрат країн НАТО на оборону до 5% ВВП може тривати десятиліття.
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