Міноборони Польщі: Збільшення витрат країн НАТО на оборону до 5% ВВП може тривати десятиліття

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в інтерв'ю Financial Times.

Він сказав, що Польща "може стати трансатлантичною сполучною ланкою між цим викликом, поставленим президентом Трампом, і його реалізацією в Європі".

FT зазначає, що Польща є членом НАТО, який найближче до досягнення мети у 5% ВВП на оборону. Зокрема, країна виділила цього року 4,7% ВВП на оборону, що є найвищим показником в Альянсі.

Напередодні свого повернення до Білого дому Трамп посилив тиск на союзників по НАТО, закликаючи їх збільшити оборонні витрати. На цей момент лише 23 з 32 країн-членів досягли встановленої мети у 2% ВВП.

"Досягнення мети Трампа займе ще десятиліття, але я думаю, що його не слід критикувати за те, що він поставив справді амбітну ціль, тому що в іншому випадку будуть деякі країни, які продовжуватимуть обговорювати, чи дійсно потрібні додаткові витрати", - сказав міністр оборони Польщі.

Косіняк-Камиш підкреслив, що ЄС має ресурси для перерозподілу фінансів. Міністр зазначив, що його головним пріоритетом є забезпечення виділення 100 млрд євро на оборону в найближчі роки, зокрема шляхом перенаправлення невикористаних коштів із спільного фонду відновлення після пандемії обсягом 800 млрд євро, термін дії якого завершується наступного року.

"Якщо ми можемо дозволити собі влізти в борги, щоб відбудуватись після COVID, то ми обов’язково повинні знайти гроші, щоб захистити себе від війни", - заявив він.

Косіняк-Каміш планує представити плани Польщі 13 січня під час зустрічі у Варшаві з колегами з Німеччини, Франції, Італії та Британії.

Зауважимо, що Трамп припускає можливість виходу США з НАТО, пов'язуючи подальшу участь країни в Альянсі з фінансовими внесками, які, на його думку, мають забезпечити європейські партнери. Він наполягає, щоб члени НАТО збільшили оборонні витрати до 5% річного ВВП.