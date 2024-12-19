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Литва у 2025 році виділить на оборону 4% ВВП, - президент Науседа

Дар'я Куркіна
19 грудня, 2024 четвер
19:22
Світ Президент Литви Ґітанас Науседа, Саміт миру в Україні, Швейцарія, 15 червня 2024 року

Литовський президент Гітанас Науседа заявив, що його країна в наступному році збільшить оборонні витрати до 4% ВВП

Зміст

Про це повідомляє LRT.

Науседа пояснив, що парламент Литви схвалив державний бюджет на 2025 рік, який дозволить виділити на оборону 4% ВВП.

"Той факт, що ми виділимо 4 відсотки ВВП на оборону, обнадійливий", - сказав литовський лідер.

Зазначено, що спочатку проєкт держбюджету передбачав на оборону близько €2,5 млрд - трішки більше 3% ВВП Литви. Проте новий уряд збільшив ліміт запозичень на 2025 рік на близько €800 млн. Таким чином, витрати на оборону сягатимуть 4% ВВП.

"Ми заклали у бюджет 4% ВВП на оборону, але частину цих грошей доведеться позичати. Нам, мабуть, доведеться вирішити, як ми будемо ставитися до оборонних витрат, якщо, наприклад, виникне конфлікт між 3-відсотковим бюджетним дефіцитом і необхідністю позичати", - зауважив Науседа.

У матеріалі пояснюють, що новий литовський уряд вніс до держбюджету-2025 мінімальні корективи, адже дефіцит вже був на межі 3% ВВП - його уряд пообіцяв скоригувати наступного року.

  • 28 серпня в Польщі затвердили проєкт бюджету на наступний рік, відповідно до якого країна витратить рекордну суму на оборону - близько $48 млрд, що становить майже 5% від ВВП.
  • 13 грудня генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав країни Європи збільшити витрати на оборону, попередивши, що Путін прагне "стерти Україну з лиця землі".

 



 

Теги:
Новини
Литва
Економіка
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