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"Час перейти до мислення воєнного часу": генсек НАТО Рютте закликав країни Європи збільшити витрати на оборону

Марія Науменко
13 грудня, 2024 п'ятниця
16:03
Світ Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав країни Європи збільшити витрати на оборону, попередивши, що Путін прагне "стерти Україну з лиця землі"

Зміст

Про це повідомляє The Guardian.

"Настав час перейти до мислення воєнного часу", - заявив Рютте під час конференції з питань безпеки в аналітичному центрі Carnegie Europe в Брюсселі.

За його словами, люди повинні бути готові до того, що Росія може спробувати використати "рої безпілотників" в Європі у спосіб, подібний до її атак по Україні.

"Скільки ще нам потрібно тривожних дзвінків? Ми повинні бути глибоко стурбовані. Я знаю, що я стурбований", - наголосив він. 

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Рютте зазначив, що Росія готується до тривалої війни, про що свідчать численні "ворожі дії", включаючи кібератаки, вбивства, вибух на чеському складі боєприпасів, глушіння радарів в Балтійському регіоні з метою порушення повітряного руху і "озброєння" мігрантів з метою дестабілізації Європи.

"Росія готується до довготривалої конфронтації. З Україною і з нами", - додав він.

На тлі цих загроз генсек також висловив побоювання щодо можливої прямої угоди між Україною та Росією, закликаючи, щоб у будь-яких мирних переговорах була врахована позиція України. Він підкреслив, що погана угода може призвести до посилення позицій Путіна, з наслідками для всього світу.

"Погана угода означає, що Путін вийде переможцем, і це матиме наслідки по всьому світу, а не лише для Європи та України", - зазначив він.

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Рютте заявив, що військові витрати Росії, ймовірно, складуть 7-8% її ВВП наступного року - набагато більше, ніж у будь-якого союзника по НАТО - в той час, як її оборонна промисловість випускає танки, бронемашини і боєприпаси.

Водночас він зауважив, що витрати на оборону в Європі зростають, із 23 членами НАТО, які прагнуть досягти цілі у 2% від ВВП на військові потреби. Проте, Рютте вважає, що цього недостатньо.

"Я можу сказати вам, що нам знадобиться набагато більше, ніж 2%", - додав він.

За його словами, те, що відбувається в Україні, може статися і в Європі, і "незалежно від результату цієї війни".

"Ми не будемо в безпеці в майбутньому, якщо не будемо готові протистояти небезпеці», - заявив Рютте.

Він закликав уряди забезпечити оборонну промисловість "великими замовленнями і довгостроковими контрактами, необхідними для швидкого виробництва більшого і кращого потенціалу". 

"Якщо ми не витрачатимемо більше разом зараз, щоб запобігти війні, ми заплатимо набагато, набагато, набагато більшу ціну пізніше, щоб боротися з нею. Не мільярди, а трильйони євро. Це якщо ми вийдемо переможцями, і це якщо ми переможемо", - підсумував Рютте.

  • 10 грудня президент України Володимир Зеленський обговорив із генсеком НАТО Марком Рютте кроки задля встановлення тривалого й надійного миру.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
ЄС
Європа
Війна з Росією
НАТО
допомога Україні
підтримка України
Марк Рютте
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