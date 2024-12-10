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Зеленський обговорив із Рютте кроки для припинення агресії РФ уже наступного року

Юлія Юліна
10 грудня, 2024 вiвторок
19:36
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський обговорив із генсеком НАТО Марком Рютте кроки задля встановлення тривалого й надійного миру

Зміст

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Він розповів Рютте про свої нещодавні контакти з обраним президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Емманюелем Макроном.

"Ми хочемо зараз надати якомога більше деталей нашим партнерам, щоб забезпечити встановлення тривалого й надійного миру шляхом ухвалення рішень, що працюватимуть у довгостроковій перспективі", - наголосив Зеленський.

За його словами, Європі потрібна чітка та єдина позиція, яка буде вигідна всім. Україна зі свого боку зацікавлена в тому, щоб Європа стала сильнішою, підготовленішою до самозахисту й краще оснащеною, здатною гарантувати безпеку своїх народів, підкреслив президент.

"На кожному рівні ми зараз обговорюємо, як зробити наші рішення ще ефективнішими. Важливо, щоб команди залучених лідерів працювали якомога інтенсивніше. Наголосив на необхідності частіших зустрічей для визначення гарантій, необхідних для досягнення справедливого миру", - повідомив Зеленський.

Він наголосив, що координує зусилля з партнерами, аби "зробити можливим реальне й справедливе припинення російської агресії вже наступного року".

"Тільки Путін хоче цієї війни – ніхто інший. Ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб він більше не міг убивати. Мир має стати нашим спільним успіхом – України, Америки, Європи та всіх наших партнерів", - резюмував президент.

  • Напередодні Зеленський повідомив, що Україна організувала нову контактну групу щодо завершення війни. До неї увійшли Німеччина, Франція, Польща та Велика Британія. Також туди планують запросити Данію. Першу зустріч у новому форматі планують у грудні.
Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
Марк Рютте
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