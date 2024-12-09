Україна організувала нову контактну групу щодо завершення війни
Президент України Володимир Зеленський заявив про створення контактної групи щодо завершення війни. Першу зустріч у новому форматі планують у грудні
Про це він сказав 9 грудня під час зустрічі з лідером німецької опозиції, кандидатом у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріхом Мерцом, передає Укрінформ.
До Контактної групи увійшли Німеччина, Франція, Польща та Велика Британія.
"Ми розраховуємо ще на Данію як представника нордік-групи. Ми на них усіх розраховуємо, просто саме Данія могла б представляти нордік-команду. Таку зустріч ми хочемо провести вже у грудні", - сказав президент.
Своєю чергою речник президента України Сергій Никифоров сказав, що Україна збирає ключових європейських партнерів, які здатні забезпечити максимальне посилення нашої держави. Нині остаточний перелік учасників ще формується.
Никифоров уточнив, що це будуть країни, які мають далекобійні спроможності, які роблять найбільші інвестиції в українське виробництво зброї та від яких залежить майбутнє України в НАТО.
"Україна планує провести цю зустріч у грудні для координації, вироблення спільної позиції, гарантування того, щоб бути сильною за будь-якого розвитку подій: як на переговорах, так і на полі бою", – цитує його РБК-Україна.
- 9 грудня до української столиці прибув лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і заявив про підтримку передачі далекобійної зброї.
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