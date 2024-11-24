Марк Рютте також зустрічався з обраним Трампом на посаду радника з питань Національної безпеки Майком Волцом, а також іншими членами команди новообраного президента Сполучених Штатів.

І ця зустріч вже є досить важливою подією напередодні повернення Дональда Трампа на посаду президента Сполучених Штатів. Як відомо, під час свого першого перебування на цій посаді, Дональд Трамп вкрай негативно ставився навіть не до самого Північноатлантичного союзу, а до обов'язків Сполучених Штатів щодо безпеки у Європі. Переконував європейські уряди збільшувати свої видатки на оборону, погрожуючи у зворотному випадку припинити захист європейських країн Сполученими Штатами й навіть вивести Сполучені Штати з НАТО.

Трамп не змінив свою риторику і після того, як втратив президентську посаду, і можливість виходу Сполучених Штатів із НАТО залишалася важливою опцією під час всієї його передвиборчої кампанії. Так що коли колишній американський президент переміг на виборах очільника американської держави, з'явилися сумніви щодо того, що він буде продовжувати активну участь Сполучених Штатів у Північноатлантичному союзі. І навіть, що він буде шукати можливості обійти закон, який не дозволяє президенту Сполучених Штатів вивести Сполучені Штати з цієї організації для того, щоб покласти край самій системі євроатлантичної безпеки.

Однак зустріч генерального секретаря НАТО і новообраного президента Сполучених Штатів може свідчити, що ніяких таких реальних намірів, принаймні сьогодні, у Дональда Трампа немає, і він навпаки думає про те, якою має виглядати система Євроатлантичної безпеки у майбутньому.

Рютте спілкувався з Трампом ще тоді, коли був прем'єр-міністром Нідерландів. В обох політиків непогані особисті стосунки, що є дуже важливим, коли мова йде саме про Дональда Трампа. Як відомо, новообраний президент Сполучених Штатів звертає увагу саме на свої особисті симпатії і антипатії, а не якісь стратегічні політичні питання, як мало б бути із класичним політиком.

Ну і звичайно, важливим питанням залишається і те, як закінчиться, і чи взагалі закінчиться війна в Україні. За повідомленням про те, що Трамп і Рютте обговорювали стратегію щодо перемовин ховається той факт, що досі жодний із політиків взагалі не знає, чи розпочнуться ці перемовини. Адже ми прекрасно розуміємо, що сама можливість початку перемовин залежить не тільки від новообраного президента Сполучених Штатів, але і від президента Російської Федерації, який останнім часом вдається до різкої ескалації російсько-української війни і не виглядає людиною, яка б бажала закінчити цю війну в осяжному майбутньому. Принаймні на тих умовах, які б дозволили Дональду Трампу вважатися миротворцем і людиною, яка закінчила російсько-українську війну шляхом збереження не тільки російських, але й українських і західних інтересів.

З кожним днем, який наближає Дональда Трампа до інавгурації на посаді президента Сполучених Штатів стає очевидним, що у новообраного американського президента немає жодного розуміння щодо того, як закінчити російсько-українську війну. А його щедрі обіцянки, щодо того, що війна закінчиться буквально за кілька годин шляхом дзвінків до президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна, були популістськими передвиборчими гаслами, які не пов'язані із реальністю.

І зараз Дональд Трамп, як це часто буває із політиками популістами, повертається до цієї реальності, а разом із ним до реальності повертається і його найближче оточення. І ці люди починають усвідомлювати, що у них немає жодних рецептів ані закінчення війни між Росією та Україною, ані закінчення війни на Близькому Сході. Ані попередження нових криз, які можуть супроводжувати все президентство Дональда Трампа і бути ознакою третьої світової війни, яка в результаті буде асоціюватися саме із прізвищем 45-го і 47-го президента Сполучених Штатів.

Для того, щоб відвернути всі ці негативні події, Дональду Трампу, звичайно, потрібно розмовляти із так званими класичними політиками. І ймовірно, що діалог із генеральним секретарем НАТО може додати у його скарбничку обіцянок трішки реальності, з якою він змушений буде працювати після січня 2025 року. Важливим також має бути спільна позиція Сполучених Штатів і їхніх союзників по НАТО. Розуміння того, наскільки перемога Росії у війні з Україною і стирання України з політичної мапи світу, про що продовжує мріяти Володимир Путін, загрожує інтересам європейської безпеки, і як наслідок кричущим зменшенням геополітичної ролі Сполучених Штатів. Що дасться взнаки не тільки на ролі цієї держави у Європі, що, здається, не дуже обходить Дональда Трампа та його прихильників, але і на ролі Сполучених Штатів у азійсько-тихоокеанському регіоні, бо значно збільшить можливості Китайської Народної Республіки, що її Трамп продовжує вважати головною загрозою для Сполучених Штатів.

Так що можна вважати, що Трамп і Рютте обговорювали не тільки питання того, якими мають бути перемовини щодо закінчення російсько-української війни, а саму вірогідність цих перемовин. Поки що новообраний американський президент продовжує підшукувати кандидатуру людини, яка стане спеціальним представником на перемовинах, які мають закінчити російсько-українську війну. Вже називалися чимало прізвищ, які б відповідали цим критеріям, останнє прізвище, яке з'явилося у медіа буквально, сьогодні - це Річард Гренелл, колишній керівник розвідки часів першого президентства Дональда Трампа.

Однак саме той факт, що Трамп шукає людину, яка б могла розпочати російсько-українські перемовини, принаймні свідчить про певну дозу реалізму у нового американського президента, в те, що він вже усвідомлює, що одними телефонними розмовами між Зеленським і Путіним війна не закінчиться. Що представнику президента Сполучених Штатів доведеться зробити тяжку роботу для того, щоб навіть не узгодити позиції сторін, а хоча б дізнатися, якими є ці реальні позиції. І, звичайно, така тяжка робота може розтягнутися на роки, а можливо, що виглядає найбільш ймовірним варіантом розвитку подій, на всю каденцію Дональда Трампа на посаді президента Сполучених Штатів.

І тут Марку Рютте, звичайно, потрібно було пояснити новому американському президенту, що ця каденція має бути пов'язана із підтримкою опору України російській агресії у 2025-2029 роках. Якщо, звичайно, Америці і Європі не вдасться переконати сісти за стіл перемовин і припинити війну президента Російської Федерації Володимира Путіна.

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Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

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