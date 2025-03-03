Режисер "Емілії Перес" Одіар відмовився говорити про права транссексуалів, бо не виграв "Оскар"

Про це пише Entertainment Weekly.

Режисер французького кримінального мюзиклу "Емілія Перес" Жак Одіар пішов з 97-ї церемонії "Оскар" з двома статуетками. Фільм мав 13 рекордних номінації, утім здобув перемогу лише за найкращу пісню та в категорії "Найкраща жіноча роль другого плану" для Зої Салдани.

Фільм розповідає про очільника мексиканського наркокартелю Хуана Дель Монте, який здійснює свою мрію і переносить хірургічну операцію, щоб стати жінкою. Після імітації загибелі він розпочинає нове життя під іменем Емілії Перес.

Отримавши "Оскар" за пісню El Mal, французький режисер пішов до пресцентру в Dolby Theatre. Його запитали, чи не хотів би він використати хвилинку, щоб звернутися до політиків на хвилі ухвалення нових рішень проти транссексуалів.

"Оскільки я не отримав нагороду за найкращий фільм або найкращу режисуру, у мене не було можливості виступити. Але якби в мене була така можливість, я б висловився", - заявив Одіар.

Фільм Одіара справді поступився "Анорі" в головній номінації, а найкращим режисером став режисер цього фільму Шон Бейкер. Однак перемога в номінації "Найкраща оригінальна пісня" дала йому можливість кілька хвилин поспілкуватися з пресою на церемонії. Він також виходив на сцену зі співавторами пісні El Mal під час прямого ефіру, але не звертався до аудиторії на сцені.

Variety пише, що жоден лауреат фільму не згадав слово "транс", попри те, що його історія зосереджена на хірургії зі зміни статі. Вони стверджують, що під час церемонії "Оскар" загалом намагалися уникати висловлювань про політику адміністрації Трампа, яка включає укази щодо визнання урядом США лише двох статей, а також забороняє трансжінкам змагатися в жіночих видах спорту.

Фільм отримав неоднозначні відгуки від критиків і глядачів, які не погоджувалися з успіхом фільму в представленні мексиканської культури та досвіду трансгендерів.