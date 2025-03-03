Режисер "Емілії Перес" Одіар відмовився говорити про права транссексуалів, бо не виграв "Оскар"
Режисер Жак Одіар, номінований на "Оскар" за фільм "Емілія Перес", центральною темою якого є зміна статі, відмовився говорити про трансгендерів, оскільки не переміг в номінації "Найкращий фільм"
Про це пише Entertainment Weekly.
Режисер французького кримінального мюзиклу "Емілія Перес" Жак Одіар пішов з 97-ї церемонії "Оскар" з двома статуетками. Фільм мав 13 рекордних номінації, утім здобув перемогу лише за найкращу пісню та в категорії "Найкраща жіноча роль другого плану" для Зої Салдани.
Фільм розповідає про очільника мексиканського наркокартелю Хуана Дель Монте, який здійснює свою мрію і переносить хірургічну операцію, щоб стати жінкою. Після імітації загибелі він розпочинає нове життя під іменем Емілії Перес.
Отримавши "Оскар" за пісню El Mal, французький режисер пішов до пресцентру в Dolby Theatre. Його запитали, чи не хотів би він використати хвилинку, щоб звернутися до політиків на хвилі ухвалення нових рішень проти транссексуалів.
"Оскільки я не отримав нагороду за найкращий фільм або найкращу режисуру, у мене не було можливості виступити. Але якби в мене була така можливість, я б висловився", - заявив Одіар.
Фільм Одіара справді поступився "Анорі" в головній номінації, а найкращим режисером став режисер цього фільму Шон Бейкер. Однак перемога в номінації "Найкраща оригінальна пісня" дала йому можливість кілька хвилин поспілкуватися з пресою на церемонії. Він також виходив на сцену зі співавторами пісні El Mal під час прямого ефіру, але не звертався до аудиторії на сцені.
Variety пише, що жоден лауреат фільму не згадав слово "транс", попри те, що його історія зосереджена на хірургії зі зміни статі. Вони стверджують, що під час церемонії "Оскар" загалом намагалися уникати висловлювань про політику адміністрації Трампа, яка включає укази щодо визнання урядом США лише двох статей, а також забороняє трансжінкам змагатися в жіночих видах спорту.
Фільм отримав неоднозначні відгуки від критиків і глядачів, які не погоджувалися з успіхом фільму в представленні мексиканської культури та досвіду трансгендерів.
- У січні фільм опинився в центрі скандалу через те, що іспанська акторка Карла Софія Гаскон зазнала критики через серію дописів у соціальній мережі X, написаних у 2020 та 2021 роках. Вона негативно висловилася про мусульман, а також інші релігії, стверджуючи, що вони "мають бути заборонені, якщо вони не відповідають правам людини".
- Після того, як акторка втрапила в ісламофобський і расистський скандал, фото виконавиці головної ролі у фільмі "Емілія Перес" Карли Гаскон прибрали з рекламних матеріалів напередодні "Оскара". Netflix намагається дистанціюватися від акторки.
- Керівниця відділу з контенту Netflix Бела Баджарія заявила, що скандал навколо зірки "Емілії Перес" Карли Гаскон став розчаруванням для команди фільму напередодні церемонії "Оскар", назвавши його обломом.
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