Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Режисер "Емілії Перес" Одіар відмовився говорити про права транссексуалів, бо не виграв "Оскар"

Режисер "Емілії Перес" Одіар відмовився говорити про права транссексуалів, бо не виграв "Оскар"

Дар'я Тарасова
3 березня, 2025 понедiлок
13:09
Кіно

Режисер Жак Одіар, номінований на "Оскар" за фільм "Емілія Перес", центральною темою якого є зміна статі, відмовився говорити про трансгендерів, оскільки не переміг в номінації "Найкращий фільм"

Зміст

Про це пише Entertainment Weekly.

Режисер французького кримінального мюзиклу "Емілія Перес" Жак Одіар пішов з 97-ї церемонії "Оскар" з двома статуетками. Фільм мав 13 рекордних номінації, утім здобув перемогу лише за найкращу пісню та в категорії "Найкраща жіноча роль другого плану" для Зої Салдани.

Фільм розповідає про очільника мексиканського наркокартелю Хуана Дель Монте, який здійснює свою мрію і переносить хірургічну операцію, щоб стати жінкою. Після імітації загибелі він розпочинає нове життя під іменем Емілії Перес.

Отримавши "Оскар" за пісню El Mal, французький режисер пішов до пресцентру в Dolby Theatre. Його запитали, чи не хотів би він використати хвилинку, щоб звернутися до політиків на хвилі ухвалення нових рішень проти транссексуалів.

"Оскільки я не отримав нагороду за найкращий фільм або найкращу режисуру, у мене не було можливості виступити. Але якби в мене була така можливість, я б висловився", - заявив Одіар.

Фільм Одіара справді поступився "Анорі" в головній номінації, а найкращим режисером став режисер цього фільму Шон Бейкер. Однак перемога в номінації "Найкраща оригінальна пісня" дала йому можливість кілька хвилин поспілкуватися з пресою на церемонії. Він також виходив на сцену зі співавторами пісні El Mal під час прямого ефіру, але не звертався до аудиторії на сцені.

Variety пише, що жоден лауреат фільму не згадав слово "транс", попри те, що його історія зосереджена на хірургії зі зміни статі. Вони стверджують, що під час церемонії "Оскар" загалом намагалися уникати висловлювань про політику адміністрації Трампа, яка включає укази щодо визнання урядом США лише двох статей, а також забороняє трансжінкам змагатися в жіночих видах спорту.

Фільм отримав неоднозначні відгуки від критиків і глядачів, які не погоджувалися з успіхом фільму в представленні мексиканської культури та досвіду трансгендерів.

  • У січні фільм опинився в центрі скандалу через те, що іспанська акторка Карла Софія Гаскон зазнала критики через серію дописів у соціальній мережі X, написаних у 2020 та 2021 роках. Вона негативно висловилася про мусульман, а також інші релігії, стверджуючи, що вони "мають бути заборонені, якщо вони не відповідають правам людини".
  • Після того, як акторка втрапила в ісламофобський і расистський скандал, фото виконавиці головної ролі у фільмі "Емілія Перес" Карли Гаскон прибрали з рекламних матеріалів напередодні "Оскара". Netflix намагається дистанціюватися від акторки.
  • Керівниця відділу з контенту Netflix Бела Баджарія заявила, що скандал навколо зірки "Емілії Перес" Карли Гаскон став розчаруванням для команди фільму напередодні церемонії "Оскар", назвавши його обломом.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Культура
цензура
Оскар
Дональд Трамп
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Влад Дідусь
3 березня, 2025 понедiлок
"Щоб ми не були як Європа": Трамп заявив, що США треба менше перейматися Путіним
Каш Патель
Автор Катерина Єсікова
2 березня, 2025 неділя
Директор ФБР Патель попросив Конгрес США розслідувати, куди пішли "сотні мільярдів доларів", відправлені Україні
Віктор Орбан
Автор Катерина Єсікова
3 березня, 2025 понедiлок
Орбан: лідери ЄС під час саміту в Лондоні "вирішили, що хочуть продовжувати війну" в Україні
Київ
+4.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.37
    Купівля 41.37
    Продаж 41.93
  • EUR
    Купівля 43.08
    Продаж 43.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
3 березня
13:46
президент Фінляндії Александр Стубб
Фінляндія й Норвегія беруть участь у підготовці мирного плану щодо України, - Стубб
13:39
Росіяни планують збільшити випуск "кинджалів" і балістичних ракет до "іскандера", - ГУР
13:15
Інтерв’ю
СРСР
Як радянська влада репресувала українську правничу мову. Правник Сергій Головатий у програмі "Власні назви"
13:12
Оновлено
ЗСУ загиблі
Удар РФ по полігону на Дніпропетровщині: ДБР почало розслідування за фактом загибелі й поранення військових
13:11
Оновлено
У Києві прощаються з журналісткою Тетяною Кулик і хірургом Павлом Іванчовим, які загинули через атаку РФ
13:06
грип
Україна наближається до піка епідемічного сезону грипу, – лікар
12:55
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У скеруваннях на ВЛК у "Резерв+" з'явилася дата прибуття на медогляд
12:54
Оновлено
Суд залишив без змін запобіжний захід екскомбату ЗСУ Іллі Лапіну
12:40
Ексклюзив
волонтери податки
"Дозволяє бізнесу скеровувати кошти на благодійність без сплати податків": нардепка Васильченко розповіла деталі нового закону
12:33
Ілон Маск
На акції протесту проти Маска в Нью-Йорку затримали 9 людей
12:31
OPINION
Блог Олександр Бригинець
Хто вирішив, що ЗСУ – терористи?
12:26
Кір Стармер та Емманюель Макрон
У Лондоні заявили, що Британія і Франція не узгодили план щодо "часткового перемирʼя" в Україні
12:06
OPINION
Зміна Зеленського не призведе до капітуляції України
11:54
Окупанти обстріляли екопарк під Харковом: загинули тварини
11:42
У Кременчуцькому ТЦК після проходження ВЛК помер чоловік
11:36
Сенатор США Джеймс Ленкфорд
"Це занурило б Україну в хаос": сенатор-республіканець Ленкфорд засудив заклики однопартійців до Зеленського піти у відставку
11:30
Ексклюзив
Генерал Романенко запропонував три шляхи для покращення воєнно-політичної ситуації в Україні
11:24
погода
Температура сягне +15 °C: прогноз погоди в Україні на перший весняний тиждень від Наталки Діденко
11:15
До Києва приїхав зірка "Надприродного" Міша Коллінз
"Я бачив сторіз з України. Але я також був там особисто": зірка "Надприродного" Міша Коллінз підтримав українців
11:01
електроенергія
Рівень споживання електроенергії залишається високим: ситуація в енергосистемі 3 березня
11:00
Пресреліз
У Києві відбудеться Всеукраїнський форум із фінансових технологій: тренди та перспективи
10:33
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Конфігурація нашого плацдарму складна для утримання: Згурець про ситуацію на Курщині
10:33
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 3 березня: скільки коштують євро та долар
10:31
втрати окупантів
ГУР: Майже 80% контрактників армії РФ йдуть на поповнення бойових утрат
10:20
Огляд
світ, міжнародний огляд
Сварка в Овальному кабінеті розглядається як подарунок Кремлю та чи можна налагодити українсько-американські відносини. Акценти світових ЗМІ 3 березня
10:14
У 4 регіонах України викрили агентів РФ, які планували теракти та вчиняли підпали
10:14
"От хто дійсно найкрутіші": зірка "Убити Білла" Деріл Ганна підтримала Україну зі сцени "Оскара"
10:08
OPINION
Саме ми повернемо Європі її сутність
09:48
Виробники зі США, Китаю і Швейцарії: у російській РСЗВ "Торнадо-С" виявили іноземні компоненти
09:33
Ексклюзив
Лівий берег Осколу перебуває під вогневим ураженням Сил оборони, бої тривають: командир полку "Ахіллес" про Куп'янщину
09:33
вогонь, полум'я, пожежа
Окупанти хочуть підірвати всі дамби вздовж річки Малий Кальчик на Донеччині, - Андрющенко
09:19
шахед
Росія планує запускати по Україні близько 500 дронів одночасно, - ГУР
08:55
росгвардія
Росгвардійці в Криму охороняють поранених окупантів у шпиталях, щоб ті не втекли, - "Атеш"
08:41
кіберзахист
США призупиняють кібероперації проти Росії, - CNN
08:31
ЗСУ, ППО
Українська ППО за ніч знищила 46 із 83 ворожих дронів
08:06
OPINION
Хто тримає Дональда за яйця
08:05
Оновлено
ЗСУ, Донецька область, 22 лютого 2025 р.
Сили оборони за добу відбили 30 атак окупантів на Курщині: загалом на фронті сталося 109 боїв
08:00
Рубіо
Рубіо заявив, що сподівається "перезавантажити" переговори з Зеленським
08:00
Інфографіка
Кевін, "Шахтар" - "Лівий берег"
"Шахтар" скоротив відставання від "Динамо": який вигляд має таблиця УПЛ після 19-го туру
07:59
Ексклюзив
Карта бойових дій за 19-28 лютого
Ворога відкинуто на територію РФ від села Новенького на Сумщині, - заступник голови райради Біцак
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV