"Такий облом": у Netflix уперше прокоментували скандал через ісламофобські висловлювання зірки "Емілії Перес" Карли Гаскон

Про це пише Hollywood Reporter.

У Netflix уперше висловились про масштабний скандал, який розгорнувся навколо головної акторки фільму Жака Одіара "Емілія Перес" Карли Гаскон. Кримінальний мюзикл отримав 13 номінацій на премію "Оскар", зокрема і за найкращу жіночу роль для іспанської акторки Карли Гаскон, яка стала першою номінованою в цій категорії трансгендерною жінкою.

Після оголошення номінантів журналістка Сара Хагі звернула увагу на твіти іспанської акторки, в яких вона висловлює суперечливі погляди на мусульман та вбитого поліціянтом у США Джорджа Флойда. Зазначені дописи були написані в соцмережі Х у 2020 та 2021 роках.

Директор із контенту Netflix Бела Баджарія поділилась, що тепер перспективи відомої драми вважаються затьмареними через скандал.

"Я думаю, що це справді облом для 100 неймовірно талановитих людей, які зняли дивовижний фільм. І якщо ви подивитеся на номінації і всі ці нагороди, я вважаю, що це такий облом, що це відвернуло фільм від цього ("Оскара", - ред.). Це справді повернуло розмову від цього неймовірного фільму, який зняв Жак Одіар, який є неймовірним режисером. Це дійсно облом для багатьох людей, таких як [колеги] Зої [Салданья] і Селена [Гомес]. І наша команда провела неймовірну кампанію для цього фільму", - заявила Баджарія.

На запитання, чи Netflix планує у майбутньому перевіряти соціальні мережі акторів, Баджарія зауважила, що це не зовсім звична практика. Утім поділилась, що це питання можуть переглянути.

"Я думаю, ви також повинні [запитати]: чи плануємо ми насправді переглядати особисті соціальні мережі десятків тисяч людей щодня по всьому світу, а також, враховуючи, кількість оригінальних фільмів і проєктів, які також є? Це викликає багато питань про те, як це має виглядати", - сказала вона.

Баджарія додала, що Netflix все одно транслюватиме цей фільм.

"Цей фільм неймовірний, він креативний і сміливий - це те, що потрібно, і він знайшов відгук у багатьох людей цього року", - підсумувала Керівниця відділу з контенту Netflix.