Україна наближається до піка епідемічного сезону грипу, – лікар

Про це в ефірі Громадського радіо розповів Сергій Крамарьов – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету України ім. О.О. Богомольця, заслужений лікар України.

"Цей процес природний. Епідемічний сезон грипу відбувається у дві хвилі. Перша: кінець грудня – до середини січня – цього року ця хвиля була слабка. А от друга хвиля – це кінець лютого і десь до середини березня. Як наш МОЗ каже, "все попереду". Тому це все природно, дійсно ми зараз ідемо до піка епідемічного сезону. Це нікуди не дінеться, це щороку трохи більше, трохи менше, але воно відбувається".

У деяких областях уже фіксують навіть перевищення епідемічного порогу. На запитання про те, чи немає цього року якихось особливостей, лікар зазначив, що "Центр громадського здоров’я визначає, що це перевищення епідпорогу – середньої висоти". Також він розповів, що зараз "ходить" два штами грипу: H3N2, і грип В.

"Правда, якщо взяти нашу клініку дитячих інфекцій, у нас превалює все-таки грип В. Яка відмінність грипу А від грипу В? Грип А зазвичай дає високу температуру, високу інтоксикацію, головний біль, ломота, біль у м’язах тощо. А грип В характерний тим, що він дає часто ускладнення з боку легенів, пневмонію. І за нашими спостереженнями, грип В зараз зустрічається частіше".