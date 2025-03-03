Росіяни планують збільшити випуск "кинджалів" і балістичних ракет до "іскандера", - ГУР

Про це розповів заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, Росія суттєво не збільшила виробництво ракет, порівняно з 2024 роком. Проте окупанти почали більше випускати крилатих ракет Х-101, якими завдають ударів по Україні.

"Вони стали більше випускати крилатих ракет Х-101, але менше для системи "Калібр", оцінивши, де більша ефективність. Противник також планує збільшити випуск "кинджалів" і балістичних ракет до "іскандера" – це саме те озброєння, яке показало себе більш ефективно", - зазначив Скібіцький.

Заступник очільника ГУР також додав, що зростання у випуску російських ракет у порівнянні з 2024 роком становить не більше, ніж в 1,2, а в деяких випадках – в півтора раза, якщо мова йде саме про високоточне ракетне озброєння.