Росіяни планують збільшити випуск "кинджалів" і балістичних ракет до "іскандера", - ГУР
У планах російських окупантів на 2025 рік є збільшення випуску аеробалістичних ракет "Кинджал" і балістичних ракет до оперативно-тактичних комплексів "Іскандер"
Про це розповів заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю "РБК-Україна".
За його словами, Росія суттєво не збільшила виробництво ракет, порівняно з 2024 роком. Проте окупанти почали більше випускати крилатих ракет Х-101, якими завдають ударів по Україні.
"Вони стали більше випускати крилатих ракет Х-101, але менше для системи "Калібр", оцінивши, де більша ефективність. Противник також планує збільшити випуск "кинджалів" і балістичних ракет до "іскандера" – це саме те озброєння, яке показало себе більш ефективно", - зазначив Скібіцький.
Заступник очільника ГУР також додав, що зростання у випуску російських ракет у порівнянні з 2024 роком становить не більше, ніж в 1,2, а в деяких випадках – в півтора раза, якщо мова йде саме про високоточне ракетне озброєння.
- Також в інтерв'ю представник української розвідки розповів, що російські окупанти зараз працюють над створенням умов, щоб мати можливість запускати одночасно приблизно 500 безпілотних літальних апаратів по Україні.
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