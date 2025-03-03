У Києві відбудеться Всеукраїнський форум із фінансових технологій: тренди та перспективи

Захід організовує Асоціація українських банків, а його майданчиком стане готель InterContinental Kyiv.

Серед головних тем форуму – вплив штучного інтелекту на фінансовий сектор, перспективи небанківських фінансових установ, зміни у законодавстві та залучення іноземних інвестицій у фінтех-ринок України. Організатори зазначають, що попри виклики воєнного часу Україна залишається перспективною для міжнародних фінансових компаній та інвесторів.

Головні теми дискусій

Програма форуму включає панельні обговорення та експертні виступи, зокрема:

Інвестиції у фінтех в умовах війни: як Україна залишається привабливою для міжнародних інвесторів і які можливості відкриваються для фінансових компаній?

Штучний інтелект у фінансах: які технологічні прориви очікують на український ринок, зокрема у сфері платіжних систем, кредитування та фінансового моніторингу?

Новації у законодавстві: які зміни очікують на фінансовий сектор у 2025 році та як вони вплинуть на небанківські фінансові установи?

Ексклюзивні інсайти від провідних експертів: аналіз майбутніх трендів і можливостей для розвитку фінтех-ринку в Україні.

Спікери та учасники

Серед запрошених спікерів – представники Національного банку України, Міністерства економіки, Верховної Ради, а також керівники провідних фінансових компаній:

Катерина Рожкова, перший заступник голови НБУ;

Данило Гетманцев, голова комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної політики;

Ольга Василевська-Смаглюк, народний депутат України, експерт з питань платіжних систем;

Андрій Телюпа, заступник міністра економіки України;

Сергій Сінченко, CEO Moneyveo, голова Комітету АУБ з небанківського кредитування;

Андрій Кривошапко, CEO NovaPay;

Олександр Лапко, CEO RozetkaPay;

Євген Саранцов, експерт зі штучного інтелекту, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи;

Олександр Карпов, директор Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА.

Важливі ініціативи

У рамках форуму заплановане підписання Меморандуму про забезпечення відповідального кредитування. Документ сприятиме прозорості фінансового ринку, підвищенню доступності споживчого кредитування та створенню справедливих умов для всіх учасників фінансової екосистеми.

Дискусійні панелі та експертні інтерв’ю

Форум передбачає інтерактивні панельні дискусії, інтерв’ю з лідерами галузі та презентацію практичних кейсів від провідних компаній. Модераторами події стануть відомі фінансові аналітики та журналісти:

Сергій Фурса, інвестиційний банкір, фінансовий експерт;

Дмитро Кошовий, головний редактор Інтерфакс-Україна;

Андрій Куликов, журналіст, ведучий форуму.

Програма форуму – за посиланням.

Деталі події

Захід заплановано на 26 березня 2025 року. Початок реєстрації – о 13:00.

Місце проведення: InterContinental Kyiv, an IHG Hotel, Велика урочиста зала. Адреса: Київ, вул. Велика Житомирська, 2A

Форум відкриває широкі можливості для професійного розвитку, стратегічного партнерства та впровадження інноваційних рішень у фінансовій сфері України.