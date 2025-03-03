Окупанти обстріляли екопарк під Харковом: загинули тварини
Російські війська вночі 3 березня атакували безпілотником село Лісне Харківської області і влучили по території "Фельдман екопарк". Внаслідок обстрілу там загинули тварини
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Зазначається, що атака росіян сталася близько 01:00.
За словами речниці екопарку Олени Клименко, удар прийшовся недалеко від контактного двору.
Унаслідок обстрілу там зруйновано вольєри, загинули тварини.
- У ніч проти понеділка, 3 березня, російські окупанти випустили 83 ударних безпілотники по території України, 46 з них знищила українська ППО. Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Київщина, Черкащина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Зокрема, у Харкові ворог ударив по багатоповерхівці, у Кривому Розі - по підприємству. Детальніше про наслідки нічної атаки читайте за посиланням.
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