Бо для них важлива сама подія, а для мене важлива кількість, співвідношення, динаміка цифр, повʼязаних з цією подією.

Ну, наприклад. В новинах сказали, що Рейнметал має побудувати в Україні чотири заводи, й для більшості людей цього достатньо. А мені більш важливо, скільки ці заводи будуть виробляти продукції, у якому співвідношенні, яку частку потреб вони зможуть покривати.

Коли я чую, як директор Рейнметала озвучує, що вони планують заробляти в Україні 2-3 млрд дол., то в мене вже на рівні автоматизму відбуваються перерахунки на цифри виробництва.

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І я знаю, що якщо завод планує заробити 1 млрд на снарядах, то при ринковій ціні в 3-4 тис. дол. за снаряд, завод виробить 250-300 тис. в рік.