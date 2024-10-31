Європейці роблять окремий акцент, що країна не повинна витрачати кошти платників податків та міжнародних донорів на підтримку сумнівного проєкту.

Телемарафон тривав, триває, і триватиме далі. Таку відповідь озвучила українська влада на одне з ключових зауважень Єврокомісії щодо закриття марафону. Причому зауваження стосувалось не лише необхідності відновлення свободи поширення інформації.

Будь-яка соціологія вже декілька років підтверджує, що в країні практично не лишилось нікого, хто б дивився телемарафон і довіряв поширюваній в ньому інформації . І будь-який громадянин нашої країни знайде десятки більш актуальних проєктів, на які варто було б витратити ті 1,6 мільярда, які, за оцінками Дойче Велле, влада вже заплатила приватним мовникам за їхню участь в марафоні від початку його запуску.

Те, що ігноруючи низький рівень довіри українців та попри зауваження ЄС, влада продовжує тягнути марафон, лише зайвий раз нагадує, як вона насправді ставиться і до українців, і до ЄС.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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