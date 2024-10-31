Телемарафон триватиме. Так влада ставиться і до українців, і до ЄС
Ігноруючи низький рівень довіри українців та попри зауваження ЄС, влада продовжує тягнути марафон
Телемарафон тривав, триває, і триватиме далі. Таку відповідь озвучила українська влада на одне з ключових зауважень Єврокомісії щодо закриття марафону. Причому зауваження стосувалось не лише необхідності відновлення свободи поширення інформації.
Європейці роблять окремий акцент, що країна не повинна витрачати кошти платників податків та міжнародних донорів на підтримку сумнівного проєкту.
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Будь-яка соціологія вже декілька років підтверджує, що в країні практично не лишилось нікого, хто б дивився телемарафон і довіряв поширюваній в ньому інформації. І будь-який громадянин нашої країни знайде десятки більш актуальних проєктів, на які варто було б витратити ті 1,6 мільярда, які, за оцінками Дойче Велле, влада вже заплатила приватним мовникам за їхню участь в марафоні від початку його запуску.
Те, що ігноруючи низький рівень довіри українців та попри зауваження ЄС, влада продовжує тягнути марафон, лише зайвий раз нагадує, як вона насправді ставиться і до українців, і до ЄС.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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