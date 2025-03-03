Лівий берег Осколу перебуває під вогневим ураження Сил оборони, бої тривають: командир полку "Ахіллес" про Куп'янщину
Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес", зазначив, що на всіх ділянках Куп'янського напрямку дії противника блокуються Силами оборони України
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Щодо оборони Куп'янщини, то ситуація на напрямках не є одноманітною. Перший напрямок – лівобережний Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий, які противник штурмує, то живою силою, то залучає високоманевровий транспорт, броньовану техніку, то проводить комбіновані атаки, але без успіху. Другий напрямок – нижче по течії, де ворогу вдалося у 2024 році розрізати плацдарм до населеного пункту Кругляківка та закріпитися, аби далі розвивати свій успіх у напрямку Куп'янська-Вузлового. Зараз дії окупантів блоковані на цій ділянці. Тобто нам вдається утримувати загарбника на тих рубежах, де він перебуває", - зауважив Юрій Федоренко.
За його словами, штурмові дії противника тривають постійно і на лівобережний Куп'янськ, і на Куп'янськ-Вузловий. На минулому тижні було відбито три ворожі атаки із залученням броньованої техніки. Щодо живої сили окупантів, то це постійний потік нового і нового поповнення, яке армія РФ застосовує максимально інтенсивно попри втрати, які зазнає.
"Третій напрямок на Куп'янщині, про який варто говорити, - район Дворічної та Новомлинська, де ситуація достатньо складна. Противник займає своєю живою силою правобережний плацдарм біля р.Оскіл та намагається його розширяти, щоб мати передумови для забезпечення інженерної підготовки берегів та в перспективі – наведення понтонних переправ. На поточний момент Силами оборони вживаються заходи щодо блокування дій ворога. Лівий берег р. Оскіл та її водний покров перебуває під вогневим ураженням Сил оборони, відповідно, окупанти не можуть розпочати роботи щодо наведення понтонних переправ. Бої тривають", - резюмував командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес".
- Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що впродовж доби 2 березня на російсько-українському фронті зафіксували 109 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка та Лозова.
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