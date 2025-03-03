У Кременчуцькому ТЦК після проходження ВЛК помер чоловік
У Кременчуці Полтавської області помер мобілізований чоловік, який перебував у районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки
Про це повідомили у Полтавському обласному ТЦК та СП.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції. За попередніми результатами, порушень в роботі ТЦК не виявили, також тілесних ушкоджень у померлого немає. Медики кажуть, що чоловік помер він від гострої серцевої недостатності.
Також керівництво ТЦК призначило службове розслідування для з’ясування усіх передумов та обставин.
Нещодавно, 7 лютого, у Чернівецькому обласному ТЦК та СП помер 32-річний чоловік. Йому стало погано під час проходження військово-лікарської комісії.
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