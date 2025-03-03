У Кременчуцькому ТЦК після проходження ВЛК помер чоловік

Про це повідомили у Полтавському обласному ТЦК та СП.

Там розповіли, що зранку 2 березня до Кременчуцького районного ТЦК та СП поліція доставила 48-річного чоловіка . Після уточнення військово-облікових даних він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби.

Надалі він лишився в ТЦК та СП, очікуючи відправлення до навчального центру. До вечора його стан здоров’я різко погіршився - він зблід і втратив свідомість.

Особовий склад ТЦК викликав швидку допомогу та реанімобіль, проте реанімаційні заходи результатів не дали і чоловік помер.



На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції. За попередніми результатами, порушень в роботі ТЦК не виявили, також тілесних ушкоджень у померлого немає. Медики кажуть, що чоловік помер він від гострої серцевої недостатності.



Також керівництво ТЦК призначило службове розслідування для з’ясування усіх передумов та обставин.