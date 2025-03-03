"Це занурило б Україну в хаос": сенатор-республіканець Ленкфорд засудив заклики однопартійців до Зеленського піти у відставку
Американський сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд розкритикував заклики своїх однопартійців до президента України Володимира Зеленського піти у відставку, які пролунали після суперечки в Овальному кабінеті
Про це Ленкфорд заявив у неділю на програмі "Зустріч з пресою" на телеканалі NBC, написало Politico.
"Я не згоден. ... Я не зацікавлений у закликах до відставки інших світових лідерів, – сказав сенатор. – Відверто кажучи, думаю, що зараз це занурить Україну в хаос – намагання знайти того, хто є переговорником, щоб розв'язати проблему мирним шляхом".
На запитання ведучої Крістен Велкер, чи стурбований він тим, що США відвернуться від України, Ленкфорд відповів "ні" й засудив поведінку Путіна.
"Ні, ми не відвертаємось від України й не повинні цього робити, — сказав сенатор. – Путін — це кровожерливий кадебіст, який убиває своїх політичних ворогів і є там диктатором".
У виданні додають, що Ленкфорд — давній прихильник України. Він став черговим республіканцем, який заступився за Зеленського й тим самим підкреслив значні розбіжності щодо цього питання всередині Республіканської партії.
Раніше сенаторка-республіканка від Аляски Ліза Мурковскі розкритикувала напади Трампа й Венса на Зеленського в п’ятницю, заявивши, що США "відходять від наших союзників і обіймають Путіна" в дописі для X у суботу.
Сенаторка з Демократичної партії Емі Клобучар (штат Міннесота) розповіла, що Зеленський дуже хотів поїхати до Білого дому перед зустріччю в п'ятницю.
"Я була вражена тим, що сталося в Овальному кабінеті, — сказала вона в ефірі телеканалу ABC This Week. – Я була з президентом Зеленським із низкою сенаторів-республіканців і демократів перед тим, як він поїхав до Білого дому. Він був у чудовому настрої. Він був схвильований і хотів піти й підписати цю угоду про корисні копалини, яка була дуже важливою для президента Трампа, і я думаю, що насправді те, що з цього вийшло, не в інтересах президента Трампа".
- 28 лютого президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прибув у Вашингтон. Під час пресконференції в Білому домі перед запланованим підписанням рамкової угоди про корисні копалини виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Венсом.
- Відтак спільну пресконференцію президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа скасували після суперечки, угоду не було підписано, а Зеленський достроково покинув Білий дім.
- Після сварки в Білому домі свою підтримку Зеленському й Україні почали висловлювати європейські лідери та політики США.
- Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що президент України Володимир Зеленський "повинен схаменутися і повернутися за стіл переговорів з вдячністю, або хтось інший має очолити країну"
- Міністр торгівлі США Говард Лютнік сказав, що його країна не надаватиме Україні гроші, якщо вона "не буде прагнути миру"
- У неділю, 2 березня, у Лондоні відбувся саміт європейських лідерів щодо захисту України та Європи від російської агресії за умов нового курсу США на геополітичну самоізоляцію. Участі у саміті взяв і Володимир Зеленський. Підсумовуючи Лондонський саміт, британський прем'єр Кір Стармер розповів про те, що він і президент Франції Макрон розробляють власний, альтернативний американському, план врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.
- Також Зеленський у Британії зустрівся з королем Чарльзом ІІІ. А в ніч з 2 на 3 березня розповів, що повертається додому й підсумував візити до США і Великої Британії
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