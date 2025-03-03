"Це занурило б Україну в хаос": сенатор-республіканець Ленкфорд засудив заклики однопартійців до Зеленського піти у відставку

Про це Ленкфорд заявив у неділю на програмі "Зустріч з пресою" на телеканалі NBC, написало Politico.

"Я не згоден. ... Я не зацікавлений у закликах до відставки інших світових лідерів, – сказав сенатор. – Відверто кажучи, думаю, що зараз це занурить Україну в хаос – намагання знайти того, хто є переговорником, щоб розв'язати проблему мирним шляхом".

На запитання ведучої Крістен Велкер, чи стурбований він тим, що США відвернуться від України, Ленкфорд відповів "ні" й засудив поведінку Путіна.

"Ні, ми не відвертаємось від України й не повинні цього робити, — сказав сенатор. – Путін — це кровожерливий кадебіст, який убиває своїх політичних ворогів і є там диктатором".

У виданні додають, що Ленкфорд — давній прихильник України. Він став черговим республіканцем, який заступився за Зеленського й тим самим підкреслив значні розбіжності щодо цього питання всередині Республіканської партії.

Раніше сенаторка-республіканка від Аляски Ліза Мурковскі розкритикувала напади Трампа й Венса на Зеленського в п’ятницю, заявивши, що США "відходять від наших союзників і обіймають Путіна" в дописі для X у суботу.

Сенаторка з Демократичної партії Емі Клобучар (штат Міннесота) розповіла, що Зеленський дуже хотів поїхати до Білого дому перед зустріччю в п'ятницю.

"Я була вражена тим, що сталося в Овальному кабінеті, — сказала вона в ефірі телеканалу ABC This Week. – Я була з президентом Зеленським із низкою сенаторів-республіканців і демократів перед тим, як він поїхав до Білого дому. Він був у чудовому настрої. Він був схвильований і хотів піти й підписати цю угоду про корисні копалини, яка була дуже важливою для президента Трампа, і я думаю, що насправді те, що з цього вийшло, не в інтересах президента Трампа".