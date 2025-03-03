У скеруваннях на ВЛК у "Резерв+" з'явилася дата прибуття на медогляд
В електронних направленнях на військово-лікарську комісію у застосунку "Резерв+" з'явилася дата прибуття на медичний огляд
Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
За її словами, оновлення стосується лише нових направлень, згенерованих в останній версії застосунку.
"Оновлення дозволить пройти комісію без зайвих візитів до ТЦК, паперів і довжелезних черг. Тобто ви можете одразу вирушити до визначеного медзакладу у чітку дату і пройти огляд у конкретні терміни", – пояснила заступниця міністра.
Також електронні направлення у "Резерв+" стали доступні всім військовозобов’язаним: і тим, хто хоче сам пройти ВЛК, і тим, хто вже отримав паперову повістку на медогляд. Для цього достатньо оформити запит у застосунку.
"Час – один із найцінніших людських ресурсів, і я рада, що завдяки "Резерв+" ми допомагаємо нашим громадянам вивільнити його для важливіших справ", – зазначила Черногоренко.
- Також віднедавна у "Резерв+" автоматично відображаються дані про встановлення або зміну групи інвалідності військовозобов'язаного.
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