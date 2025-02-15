У Резерв+ автоматично відображатимуться дані про інвалідність
У застосунку "Резерв+" автоматично відображатимуться дані про встановлення або зміну групи інвалідності військовозобов'язаного
Про це повідомило Міністерство оборони.
Так, дані про інвалідність надходитимуть через взаємодію з Єдиною інформаційною системою соціальної сфери. Завдяки цьому інформація відображатиметься у Резерв+ автоматично або за запитом людини, без необхідності проходження медичного огляду та військово-лікарської комісії (ВЛК).
Крім того, спростили офлайн-процедуру подання документів для людей з інвалідністю, щоб встановити непридатність. Зокрема, ухвалили такі зміни:
- тепер документи, крім медичних, можна засвідчити власним підписом при пред'явленні оригіналу;
- подати документи можуть як самі люди з інвалідністю, так і їхні батьки, опікуни та інші законні представники;
- ВЛК прийматиме рішення на підставі поданих документів та даних, що наявні в електронній системі охорони здоров'я.
"Продовжуємо розбудову екосистеми у Резерв+, яка розв'язує запити користувачів. Ці зміни – ще один крок до спрощення життя для людей з інвалідністю у контексті військового обліку", – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
- Міністерство оборони 12 лютого випустило оновлену версію застосунку "Резерв+", де є можливість подати заявку на укладення однорічного контракту для українців віком від 18 до 24 років.
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