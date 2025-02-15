У Резерв+ автоматично відображатимуться дані про інвалідність

Про це повідомило Міністерство оборони.

Так, дані про інвалідність надходитимуть через взаємодію з Єдиною інформаційною системою соціальної сфери. Завдяки цьому інформація відображатиметься у Резерв+ автоматично або за запитом людини, без необхідності проходження медичного огляду та військово-лікарської комісії (ВЛК).

Крім того, спростили офлайн-процедуру подання документів для людей з інвалідністю, щоб встановити непридатність. Зокрема, ухвалили такі зміни:

тепер документи, крім медичних, можна засвідчити власним підписом при пред'явленні оригіналу;

подати документи можуть як самі люди з інвалідністю, так і їхні батьки, опікуни та інші законні представники;

ВЛК прийматиме рішення на підставі поданих документів та даних, що наявні в електронній системі охорони здоров'я.

"Продовжуємо розбудову екосистеми у Резерв+, яка розв'язує запити користувачів. Ці зміни – ще один крок до спрощення життя для людей з інвалідністю у контексті військового обліку", – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.