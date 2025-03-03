"Дозволяє бізнесу скеровувати кошти на благодійність без сплати податків": нардепка Васильченко розповіла деталі нового закону

Про це розповіла народна депутатка України Галина Васильченко в етері Еспресо.

Новий законопроєкт вдвічі збільшує суму, яку підприємства можуть без оподаткування спрямовувати на фінансування благодійних організацій.

"Неоподаткований ліміт підвищено з 4% до 8% для компаній, підприємств та інших юридичних осіб. Раніше вони могли перераховувати до 4% свого прибутку на діяльність благодійних організацій і фондів без сплати податків, а тепер ця сума збільшена до 8%. Це стимулюватиме благодійну діяльність", - повідомила Васильченко.

Крім того, в законопроєкті були прийняті важливі норми, що стосуються податкового регулювання.

"Наприклад, якщо цивільні особи постраждали внаслідок ракетного удару чи атаки дронів і отримали допомогу від громадських організацій або благодійних фондів, то грошова допомога не оподатковується згідно чинного законодавства. Раніше будь-яка допомога у натуральній формі, наприклад, забезпечення фанерою для тимчасового закриття вікон, оподатковувалася", - пояснила нардепка.

Новий законопроєкт врегульовує ці моменти, прибираючи податкові колізії та юридичні неузгодженості. Тепер благодійні фонди не мають сплачувати податків з допомоги, наданої у натуральній формі цивільним особам, які постраждали від російської агресії.

Над розробкою законопроєкту довго працювали волонтери, благодійні організації та бізнес.

"Тут є повний консенсус, узгодження норм з профільними міністерствами, зокрема, з Міністерством фінансів, яке завжди контролює законопроєкти, що впливають на державний бюджет. Представники всіх фракцій у сесійній залі підтримали рішення, тому залишилося лише дочекатися підпису президента, щоб законопроєкт став законом і вступив у дію", - додала Васильченко.