Національний фестиваль Cinema for Victory 2025 оголосив найкращі документальні фільми
Документальна стрічка Homo Amans режисера Олександра Лідаговського отримала гран-прі фестивалю фільмів, створених під час повномасштабного вторгнення, Cinema for Victory
Про це пише Держкіно.
Другий Національний фестиваль документального кіно Cinema for Victory, що представляє стрічки, зняті під час російсько-української війни, оголосив переможців.
Гран-прі фестивалю здобула команда фільму Homo Amans (режисер Олександр Лідаговський). Як пише "Детектор медіа", Homo Amans ("Людина любляча") розповідає про людей, які під час повномасштабної війни в Україні рятують тварин. Фільм знайомить глядача з відважними волонтерами, організаціями, одинаками-ентузіастами, які попри війну, окупацію, обстріли, небезпеку, нестачу коштів, втому, нерозуміння намагаються робити свою справу — рятувати тварин.
У номінації "Найкращий короткометражний документальний фільм" переможцем став фільм "Спомин про майбутнє" режисера Семена Горова.
У номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" переміг фільм "Спомин" режисерки Домнікії Левчук.
За "Найкращу операторську роботу" журі відзначило фільм "Підйомна сила" режисера Олександра Стратієнка.
У номінації "Найкраща режисерська робота" перемогла стрічка "Воїни науки" режисера Кирила Біна.
Спеціальну відзнаку від генерального партнера Sense Bank, отримав актор-військовослужбовець Олександр Печериця, який став героєм фільму "Позивний "Артист" (режисер - Макс Тузов).
Спеціальну відзнаку "Енергія перемоги" від офіційного партнера "УкрНафта" отримала стрічка "Операція "Курськ" (Operation Kursk), режисер - Дмитро Куєвда.
Фестиваль організований за підтримки президента України та ініційований Державним агентством України з питань кіно. Цьогоріч він відбувся вдруге - з 25 лютого до 2 березня в "Українському домі".
Минулого року фестиваль Cinema for Victory розкритикували у кіноспільноті, зокрема назвавши його заходом для лояльних до влади кіномитців. Організаторам закидали те, що вони завершили прийом заявок 22 лютого, а наступного дня, 23 лютого, вже почали кінопокази.
Стрічка "Довга доба" режисера Алана Бадоєва стала переможцем першого кінофестивалю Cinema for Victory, який відзначає фільми, зняті під час війни Росії в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.37 Купівля 41.37Продаж 41.91
- EUR Купівля 43.09Продаж 43.84
- Актуальне
- Важливе