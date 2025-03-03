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Національний фестиваль Cinema for Victory 2025 оголосив найкращі документальні фільми

Дар'я Тарасова
3 березня, 2025 понедiлок
13:52
Кіно

Документальна стрічка Homo Amans режисера Олександра Лідаговського отримала гран-прі фестивалю фільмів, створених під час повномасштабного вторгнення, Cinema for Victory

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Про це пише Держкіно.

Другий Національний фестиваль документального кіно Cinema for Victory, що представляє стрічки, зняті під час російсько-української війни, оголосив переможців.

Гран-прі фестивалю здобула команда фільму Homo Amans (режисер Олександр Лідаговський). Як пише "Детектор медіа", Homo Amans ("Людина любляча") розповідає про людей, які під час повномасштабної війни в Україні рятують тварин. Фільм знайомить глядача з відважними волонтерами, організаціями, одинаками-ентузіастами, які попри війну, окупацію, обстріли, небезпеку, нестачу коштів, втому, нерозуміння намагаються робити свою справу — рятувати тварин.  

У номінації "Найкращий короткометражний документальний фільм" переможцем став фільм "Спомин про майбутнє" режисера Семена Горова.

У номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" переміг фільм "Спомин" режисерки Домнікії Левчук.

За "Найкращу операторську роботу" журі відзначило фільм "Підйомна сила" режисера Олександра Стратієнка.

У номінації "Найкраща режисерська робота" перемогла стрічка "Воїни науки" режисера Кирила Біна.

Спеціальну відзнаку від генерального партнера Sense Bank, отримав актор-військовослужбовець Олександр Печериця, який став героєм фільму "Позивний "Артист" (режисер - Макс Тузов).

Спеціальну відзнаку "Енергія перемоги" від офіційного партнера "УкрНафта" отримала стрічка "Операція "Курськ" (Operation Kursk), режисер - Дмитро Куєвда.

Фестиваль організований за підтримки президента України та ініційований Державним агентством України з питань кіно. Цьогоріч він відбувся вдруге - з 25 лютого до 2 березня в "Українському домі".

Минулого року фестиваль Cinema for Victory розкритикували у кіноспільноті, зокрема назвавши його заходом для лояльних до влади кіномитців. Організаторам закидали те, що вони завершили прийом заявок 22 лютого, а наступного дня, 23 лютого, вже почали кінопокази. 

  • Стрічка "Довга доба" режисера Алана Бадоєва стала переможцем першого кінофестивалю Cinema for Victory, який відзначає фільми, зняті під час війни Росії в Україні.

Теги:
Новини
Культура
кінофестиваль
Війна з Росією
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