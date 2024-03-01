Кінофестиваль фільмів, знятих під час російсько-української війни, Cinema for Victory оголосив переможців

Про це повідомили на Facebook-сторінці Cinema for Victory.

Цього року Державне агентство з питань кіно за підтримки президента України до десятої річниці вторгнення Росії на територію України та до другої річниці повномасштабної війни запровадило національний кінофестиваль Cinema for Victory.

Переможцем став фільм "Довга доба" режисера Алана Бадоєва. Cinema for Victory цього року зосередився на фільмах, які документують воєнні злочини росіян, фіксуючи свідчення про війну через реальні історії українців.

Фінансова винагорода переможця конкурсної програми, забезпечена меценатами кінофестивалю, склала 100 тис. грн.

"Грошовий приз команда "Довгої Доби" додасть до благодійного збору фільму, який було розпочато з кінопрокатом стрічки, на лікування тяжкопоранених військових", - уточнили організатори кінофестивалю.

Урочиста церемонія відбулася у національному центрі "Український Дім". Загалом було відзначено дев'ять документальних фільмів. Кінофестиваль проходив сім днів – з 23 лютого по 29 лютого.

Як повідомляє Держкіно, урочисту церемонію закриття вели Соломія Вітвіцька та Ахтем Сеітаблаєв. Відкрив церемонію член журі, голлівудський актор і режисер Шон Пенн.

"Я бачив всі стрічки кінофестивалю. Кожна з них надзвичайна. Кожна з них укріпила мою любов і моє змилування українським народом. Я не можу навіть уявити собі ту силу, ту міць, ту хоробрість, яка характеризує ваш народ", - сказав він.

Серед 20 фільмів-учасників конкурсної програми журі виділило 7 номінантів, які здобули максимальний бал та отримали спеціальні відзнаки фестивалю.

Фільми "Володарі неба. На межі" Максима Хотіленка, "Проникаюче світло" Володимира Клюєва, "Йди за мною" Любомира Левицького, "Область героїв" Олексія Комаровського, "Форма вогню" Васа Київського "Авіапрорив на Азовсталь. Небо" Артема Шевченка, "Незавершений політ" Миколи Короткого отримали спеціальну відзнаку фестивалю Cinema for Victory.

Приз глядацьких симпатій отримав фільм "Терикони" Тараса Томенка.

