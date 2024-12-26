Депутат Європарламенту Саударгас розповів про переваги приєднання до ЄС на прикладі Литви

Про це йдеться в інтерв'ю євродепутата виданню Еспресо.

За його словами, приєднання Литви до Євросоюзу дозволило багатьом громадянам працювати й навчатися за кордоном. Так, понад 42 тис. литовських студентів взяли участь у програмі Erasmus+, що свідчить про розширення освітніх можливостей.

"Для решти людей зміни також були очевидні. Після вступу до ЄС у 2004 році Литва пережила значні економічні та соціальні трансформації. Наприклад, ВВП на душу населення зріс з приблизно 6 тис. євро у 2004 році до понад 23 тис. євро у 2022 році", – сказав Саударгас.

Євродепутат також зазначив, що до 2023 року середня заробітна плата в Литві досягла майже €2 тис., порівняно з €431 на момент вступу до ЄС у 2004 році.

"Думаю, цифри говорять самі за себе. Загалом з 2004 по 2020 рік Литва отримала близько 18 мільярдів євро з європейських структурних та інвестиційних фондів. Ці кошти були спрямовані на підтримку інфраструктури, досліджень, енергетичної незалежності та освіти", – додав Паулюс Саударгас.