Депутат Європарламенту Саударгас розповів про переваги приєднання до ЄС на прикладі Литви
Депутат Європейського парламенту та віцеспікер Сейму Литви (2020-2024) Паулюс Саударгас розповів про переваги приєднання до ЄС на прикладі своєї країни
Про це йдеться в інтерв'ю євродепутата виданню Еспресо.
За його словами, приєднання Литви до Євросоюзу дозволило багатьом громадянам працювати й навчатися за кордоном. Так, понад 42 тис. литовських студентів взяли участь у програмі Erasmus+, що свідчить про розширення освітніх можливостей.
"Для решти людей зміни також були очевидні. Після вступу до ЄС у 2004 році Литва пережила значні економічні та соціальні трансформації. Наприклад, ВВП на душу населення зріс з приблизно 6 тис. євро у 2004 році до понад 23 тис. євро у 2022 році", – сказав Саударгас.
Євродепутат також зазначив, що до 2023 року середня заробітна плата в Литві досягла майже €2 тис., порівняно з €431 на момент вступу до ЄС у 2004 році.
"Думаю, цифри говорять самі за себе. Загалом з 2004 по 2020 рік Литва отримала близько 18 мільярдів євро з європейських структурних та інвестиційних фондів. Ці кошти були спрямовані на підтримку інфраструктури, досліджень, енергетичної незалежності та освіти", – додав Паулюс Саударгас.
- Міністр оборони України Рустем Умєров після зустрічі з литовською міністеркою національної оборони Довіле Шакалієне запевнив, що Литва продовжить виділяти на допомогу Україні 0,25% від свого ВВП.
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