Литва продовжить виділяти на допомогу Україні 0,25% від свого ВВП, - Умєров

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Під час зустрічі Рустем Умєров привітав пані Довіле Шакалієне з призначенням на посаду. Сторони обговорили майбутню співпрацю між Україною та Литвою у 2025 році.

"Щиро подякував за значну військову підтримку, яку Литва надає Україні. Литовська міністерка запевнила, що країна продовжить виділяти на допомогу Україні 0,25% від свого ВВП. Це чергове свідчення непохитної підтримки Литви. Під час зустрічі обговорили низку ключових напрямів співпраці, зокрема забезпечення наших воїнів безпілотниками та засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), а також зусилля за напрямом розмінування", - йдеться у повідомленні.

За словами Умєрова, ми продовжимо посилювати нашу оборонну взаємодію.

"Це важливий крок для безпеки України, Литви та всієї Європи. Дякую Литві за солідарність та підтримку в боротьбі за свободу", - додав міністр оборони України.