Литва продовжить виділяти на допомогу Україні 0,25% від свого ВВП, - Умєров
У пʼятницю, 20 грудня, міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся у Києві з міністеркою національної оборони Литви Довіле Шакалієне
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Під час зустрічі Рустем Умєров привітав пані Довіле Шакалієне з призначенням на посаду. Сторони обговорили майбутню співпрацю між Україною та Литвою у 2025 році.
"Щиро подякував за значну військову підтримку, яку Литва надає Україні. Литовська міністерка запевнила, що країна продовжить виділяти на допомогу Україні 0,25% від свого ВВП. Це чергове свідчення непохитної підтримки Литви. Під час зустрічі обговорили низку ключових напрямів співпраці, зокрема забезпечення наших воїнів безпілотниками та засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), а також зусилля за напрямом розмінування", - йдеться у повідомленні.
За словами Умєрова, ми продовжимо посилювати нашу оборонну взаємодію.
"Це важливий крок для безпеки України, Литви та всієї Європи. Дякую Литві за солідарність та підтримку в боротьбі за свободу", - додав міністр оборони України.
- Президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас 20 грудня обговорили військову співпрацю держав, зокрема посилення протиповітряної оборони для захисту енергетичних обʼєктів.
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