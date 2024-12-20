Зеленський та премʼєр Литви Палуцкас у Києві обговорили посилення ППО для енергообʼєктів
Президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас обговорили військову співпрацю держав, зокрема посилення протиповітряної оборони для захисту енергетичних обʼєктів
Про це Зеленський повідомив у telegram.
"Під час зустрічі з прем’єр-міністром Литви Гінтаутасом Палуцкасом обговорили військову співпрацю, а саме – потребу в посиленні нашої ППО для захисту енергетичних об’єктів", - розповів український лідер.
Президент наголосив, що новий уряд Литви вперше в новому складі відвідав Україну одразу після свого призначення, що свідчить про "чіткий пріоритет Литви на союзництво між нашими країнами".
"Дякую за послідовність Литви в рішучій підтримці та всебічній допомозі Україні. Ваша допомога – важливий внесок у нашу боротьбу за справедливий і тривалий мир. Цінуємо щорічне виділення 0,25 % ВВП країни на оборонні й безпекові потреби нашої держави", - додав Зеленський.
- Також повідомлялось, що Литва цьогоріч виділить 10 млн євро на реалізацію "данської моделі", тобто фінансування виробництва військової техніки в Україні.
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