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Зеленський та премʼєр Литви Палуцкас у Києві обговорили посилення ППО для енергообʼєктів

Дар'я Куркіна
20 грудня, 2024 п'ятниця
20:57
Суспільство

Президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас обговорили військову співпрацю держав, зокрема посилення протиповітряної оборони для захисту енергетичних обʼєктів

Зміст

Про це Зеленський повідомив у telegram.

"Під час зустрічі з прем’єр-міністром Литви Гінтаутасом Палуцкасом обговорили військову співпрацю, а саме – потребу в посиленні нашої ППО для захисту енергетичних об’єктів", - розповів український лідер.

Президент наголосив, що новий уряд Литви вперше в новому складі відвідав Україну одразу після свого призначення, що свідчить про "чіткий пріоритет Литви на союзництво між нашими країнами".

"Дякую за послідовність Литви в рішучій підтримці та всебічній допомозі Україні. Ваша допомога – важливий внесок у нашу боротьбу за справедливий і тривалий мир. Цінуємо щорічне виділення 0,25 % ВВП країни на оборонні й безпекові потреби нашої держави", - додав Зеленський.

  • Також повідомлялось, що Литва цьогоріч виділить 10 млн євро на реалізацію "данської моделі", тобто фінансування виробництва військової техніки в Україні.
Теги:
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Україна
Президент України
Володимир Зеленський
ППО
Литва
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
Енергетика
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