Зеленський та премʼєр Литви Палуцкас у Києві обговорили посилення ППО для енергообʼєктів

Про це Зеленський повідомив у telegram.

"Під час зустрічі з прем’єр-міністром Литви Гінтаутасом Палуцкасом обговорили військову співпрацю, а саме – потребу в посиленні нашої ППО для захисту енергетичних об’єктів", - розповів український лідер.

Президент наголосив, що новий уряд Литви вперше в новому складі відвідав Україну одразу після свого призначення, що свідчить про "чіткий пріоритет Литви на союзництво між нашими країнами".

"Дякую за послідовність Литви в рішучій підтримці та всебічній допомозі Україні. Ваша допомога – важливий внесок у нашу боротьбу за справедливий і тривалий мир. Цінуємо щорічне виділення 0,25 % ВВП країни на оборонні й безпекові потреби нашої держави", - додав Зеленський.