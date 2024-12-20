Урядова делегація Литви на чолі з прем'єром Палуцкасом прибула до Києва
У п'ятницю, 20 грудня, литовський уряд на чолі з прем'єр-міністром країни Гінтаутасом Палуцкасом прибув до столиці України
Про це повідомили прем'єр Литви Палуцкас та міністр закордонних справ країни Кястутіс Будріс.
"Весь литовський уряд сьогодні перебуває в Україні, щоб надіслати чіткий сигнал – ми будемо стояти з Україною до перемоги", – написав очільник литовського МЗС.
Будріс зазначив, що ранок у Києві розпочався з російської ракетної атаки, яка стала "суворим нагадуванням про жорстокий характер цієї війни".
Гінтаутас Палуцкас заявив, що для нього є честю та привілеєм перебувати в Києві під час його першого візиту на посаді прем'єр-міністра.
"Біля київської Стіни пам'яті разом з моїм Кабінетом міністрів я вшанував загиблих героїв України, чоловіків і жінок, які віддали своє життя за свободу своєї країни, а тим самим – за свободу Європи" – написав він.
- Президент Литви Гітанас Науседа закликав союзників по НАТО наростити безпекову допомогу для України на понад €40 млрд щороку, як було погоджено під час саміту у Вашингтоні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.66 Купівля 41.66Продаж 42.16
- EUR Купівля 43.35Продаж 44.07
- Актуальне
- Важливе