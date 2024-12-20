Урядова делегація Литви на чолі з прем'єром Палуцкасом прибула до Києва

Про це повідомили прем'єр Литви Палуцкас та міністр закордонних справ країни Кястутіс Будріс.

"Весь литовський уряд сьогодні перебуває в Україні, щоб надіслати чіткий сигнал – ми будемо стояти з Україною до перемоги", – написав очільник литовського МЗС.

Будріс зазначив, що ранок у Києві розпочався з російської ракетної атаки, яка стала "суворим нагадуванням про жорстокий характер цієї війни".

This morning in #Kyiv began with a Russian missile attack, a stark reminder of the brutal nature of this war.



The entire Lithuanian government is in #Ukraine today to send a clear message - we will stand with Ukraine until victory!



Razom do peremogi! ???????????????? pic.twitter.com/ggv3zwWVW6 — Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) December 20, 2024

Гінтаутас Палуцкас заявив, що для нього є честю та привілеєм перебувати в Києві під час його першого візиту на посаді прем'єр-міністра.

"Біля київської Стіни пам'яті разом з моїм Кабінетом міністрів я вшанував загиблих героїв України, чоловіків і жінок, які віддали своє життя за свободу своєї країни, а тим самим – за свободу Європи" – написав він.

It is a privilege & honour to be in Kyiv for my first visit as Prime Minister of Lithuania.



At Kyiv’s Wall of Remembrance, with my Cabinet of Ministers, I paid my respects to the fallen heroes of Ukraine, men and women who sacrificed their lives for the freedom of their country,… pic.twitter.com/iNGReQmyu1 — Gintautas Paluckas (@g_paluckas) December 20, 2024