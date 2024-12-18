Президент Литви Науседа закликав країни НАТО виділяти 0,25% від ВВП для підтримки України

Про це Науседа заявив у Брюсселі під час пресконференції за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає Укрінформ.

"Ми погодилися, що НАТО має більше сфокусувати увагу на практичній підтримці, щоб довести до максимуму силу України до спротиву. Ми також розуміємо ціну такої практичної допомоги. У Вашингтонських зобов’язаннях ми погодилися навколо 40 мільярдів фінансової допомоги для українських Збройних сил, але цього недостатньо. Ми маємо працювати над більш амбітним фінансовим внеском до саміту у Гаазі. Кожен з союзників може поставити мету виділити 0,25% від власного ВВП для такої військової допомоги", - зазначив литовський лідер.

Науседа також наголосив, що важливо не дозволити Росії окреслити нові "червоні лінії".

"Більше за будь-кого іншого ми розуміємо важливість кожного дня, який українці виграють для Європи, опираючись російській агресії. Також важливість використання кожного дня, щоб не дозволити Росії креслити нові червоні лінії або перетинати їх", - сказав він.

Науседа наголосив на тому, що країни НАТО мають надати реальні безпекові гарантії для України. Щодо Росії, то, за словами литовського президента, підхід НАТО має ґрунтуватися на тому факті, що Росія залишатиметься найбільшою загрозою для безпеки Альянсу протягом тривалого часу. Кремль готується до тривалої конфронтації із Заходом та посилює свій військово-економічний потенціал.

"Нам потрібна стратегія, яка виходить з позиції сили. Спроби чинити тиск на Україну, щоб вона вела переговори на невигідних умовах, за рахунок власного суверенітету та територіальної цілісності, не мають нічого спільного зі справедливим та стійким миром. Тож ми маємо сфокусувати увагу на перемозі України та на стримуванні Росії", - наголосив президент Литви.