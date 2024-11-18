"Цей день настав": президент Литви Науседа прокоментував повідомлення про дозвіл бити вглиб РФ далекобійними ракетами

Про це він написав у соцмережі X.

"Цей день настав! Україна тепер може завдавати ударів по військових об’єктах у Росії за допомогою ракет великої дальності. Це вирішальний момент у боротьбі України з агресором РФ Росією. Через слабкість миру не досягти. Мир – нагорода сильним. Тримайся, Україно!" – написав він.

The day has come! #Ukraine can now target military sites in Russia using long-range missiles.



This is a decisive moment in ???????? fight against the aggressor Russia.



Peace cannot be achieved through weakness. Peace is the reward of the strong. Stay strong, Ukraine! ????????❤️???????? — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) November 17, 2024