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"Цей день настав": президент Литви Науседа прокоментував повідомлення про дозвіл бити вглиб РФ далекобійними ракетами

Олена Будько
18 листопада, 2024 понедiлок
05:55
Світ Президент Литви Гітанас Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа назвав переломним моментом у боротьбі проти РФ зняття з боку країн Заходу обмежень для України на удари далекобійними ракетами углиб території Росі

Зміст

Про це він написав у соцмережі X.

"Цей день настав! Україна тепер може завдавати ударів по військових об’єктах у Росії за допомогою ракет великої дальності. Це вирішальний момент у боротьбі України з агресором РФ Росією. Через слабкість миру не досягти. Мир – нагорода сильним. Тримайся, Україно!" – написав він.

 

 

  • Напередодні, 17 листопада, низка ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомила, що президент Сполучених Штатів Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет
  • Раніше, коментуючи розгортання північнокорейських військ на території РФ, Науседа сказав, що країни НАТО у відповідь мають надати Україні все необхідне для перемоги. Й уточнив, що НАТО мало б надати Києву ракети великої дальності, дозволити завдавати ударів по військових цілях у Росії, а також збільшити військову допомогу. 
Теги:
Новини
зброя
Литва
Війна з Росією
зброя для України
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