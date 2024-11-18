"Цей день настав": президент Литви Науседа прокоментував повідомлення про дозвіл бити вглиб РФ далекобійними ракетами
Президент Литви Гітанас Науседа назвав переломним моментом у боротьбі проти РФ зняття з боку країн Заходу обмежень для України на удари далекобійними ракетами углиб території Росі
Про це він написав у соцмережі X.
"Цей день настав! Україна тепер може завдавати ударів по військових об’єктах у Росії за допомогою ракет великої дальності. Це вирішальний момент у боротьбі України з агресором РФ Росією. Через слабкість миру не досягти. Мир – нагорода сильним. Тримайся, Україно!" – написав він.
- Напередодні, 17 листопада, низка ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомила, що президент Сполучених Штатів Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет
- Раніше, коментуючи розгортання північнокорейських військ на території РФ, Науседа сказав, що країни НАТО у відповідь мають надати Україні все необхідне для перемоги. Й уточнив, що НАТО мало б надати Києву ракети великої дальності, дозволити завдавати ударів по військових цілях у Росії, а також збільшити військову допомогу.
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