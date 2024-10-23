Литва інвестує €10 млн у виробництво української ракети-дрона "Паляниця"

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.

Зазначається, що механізм фінансування виробництва обговорили заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв та заступниця міністра національної оборони Литви Моніка Корольовієнє.

"Набуття спроможностей в ураженні ворожих цілей на великій відстані - один з пріоритетів України. Ми заохочуємо партнерів до інвестицій у наше власне виробництво далекобійної зброї. Інвестиції за прикладом "данської моделі" працюватимуть набагато швидше, а ворог вже незабаром побачить наслідки", – зазначив Боєв.

Заступник міністра також подякував литовській стороні за лідерство в межах Коаліції розмінування та активну участь, зокрема, у Коаліції дронів.

Водночас представниця литовського міноборони наголосила, що її країна залишається відданим партнером України.

"Маємо за мету ефективне надання допомоги. Інвестиції мають працювати, тому ми шукаємо найбільш практичне застосування для них", - запевнила Корольовієнє.

Крім того, у Міноборони заявили, що найближчим часом очікується візит міністра оборони Литви Лаурінаса Кащунаса до України.