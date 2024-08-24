Україна вперше вдарила по Росії своєю новою ракетою "Паляниця"
У неділю, 24 серпня 2024 року, президент України Володимир Зеленський на урочистостях з нагоди Дня Незалежності оголосив про появу нової української зброї
З відповідною заявою глава держави виступив на столичній Софійській площі, звідки велася трансляція його пресслужбою.
"Ми не йшли з війною до Росії. Це звідти сюди несуть руїни та намагаються нав'язати нам неволю. Українці на це відповідають цілком справедливо, відповідають своєю власною силою та разом з нашими партнерами - чесно, незмінно, влучно і з кожним днем все більш далекобійно", - сказав Зеленський.
"Саме сьогодні відбулось перше успішне бойове застосування нашої нової зброї - абсолютно нового класу зброї, української ракети-дрона "Паляниці", - наголосив український президент.
"Це новий наш метод відплати агресору. Ворога було уражено", - додав він і подякував "усім, хто це забезпечив".
"Усім розробникам, виробникам і нашим воїнам", - зазначив Зеленський.
При цьому президент заявив, що "Росії буде дуже складно навіть вимовити що саме прилетіло, складно протидіяти та, все ж, дуже легко зрозуміти за що".
Деталі щодо ураженої цілі на території РФ наразі очікуються.
- На початку російського повномасштабного вторгнення захисники України просили підозрілих осіб казати слово "паляниця". В такий спосіб проводилася своєрідна перевірка походження людини.
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