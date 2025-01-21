У Дії відновили послугу автоматичного закриття ФОП

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Якщо вирішили змінити діяльність або ж масштабуватися, користуйтеся послугою з миттєвим результатом. Автоматичне закриття ФОП мінімізує людський фактор та зменшує час очікування", - йдеться у повідомленні.

У Дії можна припинити діяльність фізичної особи-підприємця онлайн без участі державного реєстратора.

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Федоров додав, що про відновлення інших сервісів повідомить додатково.

Атака РФ на українські держреєстри

19 грудня повідомлялось про масштабну кібератаку РФ: після неї тимчасово недоступними стали українські Єдині й Державні реєстри, а також сайт Міністерства юстиції. СБУ відкрила кримінальне провадження та встановила, що до атаки причетне хакерське угруповання, пов’язане з ГРУ Росії.

8 січня Міністерство юстиції України відновило роботу свого сайту після російської кібератаки, а за кілька днів у Дії запрацювала послуга автоматичної реєстрації ФОП.