У Дії відновили послугу автоматичного закриття ФОП
У застосунку та на порталі "Дія" 20 січня знову запрацювала послуга автоматичного припинення діяльності фізичної особи-підприємця
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Якщо вирішили змінити діяльність або ж масштабуватися, користуйтеся послугою з миттєвим результатом. Автоматичне закриття ФОП мінімізує людський фактор та зменшує час очікування", - йдеться у повідомленні.
У Дії можна припинити діяльність фізичної особи-підприємця онлайн без участі державного реєстратора.
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Федоров додав, що про відновлення інших сервісів повідомить додатково.
Атака РФ на українські держреєстри
19 грудня повідомлялось про масштабну кібератаку РФ: після неї тимчасово недоступними стали українські Єдині й Державні реєстри, а також сайт Міністерства юстиції. СБУ відкрила кримінальне провадження та встановила, що до атаки причетне хакерське угруповання, пов’язане з ГРУ Росії.
8 січня Міністерство юстиції України відновило роботу свого сайту після російської кібератаки, а за кілька днів у Дії запрацювала послуга автоматичної реєстрації ФОП.
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