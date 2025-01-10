У Дїї відновили послугу автоматичної реєстрації ФОП
У застосунку "Дія" відновили роботу послуги автоматичної реєстрації ФОП
Про це повідомила пресслужба Дії.
"Декілька хвилин — і ви ФОП. Уже й не пригадати, коли українці та українки ходили відкривати бізнес в установи", - йдеться в матеріалі.
Для відкриття ФОП у Дії потрібно:
- обрати в застосунку "Створення бізнесу" - "Автоматична реєстрація ФОП" - "Подати заяву";
- заповнити онлайн-форму та засвідчити заяву електронним підписом, яка потім надійде ЄДР;
- перевірити статус у розділі "Послуги" - "Замовлені послуги".
Атака РФ на українські держреєстри
19 грудня повідомлялось про масштабну кібератаку РФ: після неї тимчасово недоступними стали українські Єдині й Державні реєстри, а також сайт Міністерства юстиції. СБУ відкрила кримінальне провадження та встановила, що до атаки причетне хакерське угруповання, пов’язане з ГРУ Росії.
8 січня Міністерство юстиції України відновило роботу свого сайту після російської кібератаки.
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