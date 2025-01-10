У Дїї відновили послугу автоматичної реєстрації ФОП

Про це повідомила пресслужба Дії.

"Декілька хвилин — і ви ФОП. Уже й не пригадати, коли українці та українки ходили відкривати бізнес в установи", - йдеться в матеріалі.

Для відкриття ФОП у Дії потрібно:

обрати в застосунку "Створення бізнесу" - "Автоматична реєстрація ФОП" - "Подати заяву";

заповнити онлайн-форму та засвідчити заяву електронним підписом, яка потім надійде ЄДР;

перевірити статус у розділі "Послуги" - "Замовлені послуги".

Атака РФ на українські держреєстри

19 грудня повідомлялось про масштабну кібератаку РФ: після неї тимчасово недоступними стали українські Єдині й Державні реєстри, а також сайт Міністерства юстиції. СБУ відкрила кримінальне провадження та встановила, що до атаки причетне хакерське угруповання, пов’язане з ГРУ Росії.

8 січня Міністерство юстиції України відновило роботу свого сайту після російської кібератаки.