Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Через підвищення податків 27% опитаних ФОПів планують закритися найближчим часом, – Опендатабот

Через підвищення податків 27% опитаних ФОПів планують закритися найближчим часом, – Опендатабот

Юлія Юліна
24 грудня, 2024 вiвторок
11:31
Економіка податки

В Україні через закон про підвищення податків, який набув чинності 1 грудня, почали масово закриватися ФОПи. Станом на 17 грудня 24 497 підприємців уже припинили роботу

Зміст

Про це свідчать результати дослідження Опендатабот, оприлюднені 24 грудня.

Опендатабот провів дослідження стану та планів ФОПів в Україні, в якому взяли участь майже 32 тис. підприємців. 27% опитаних планують закриватися найближчим часом. Більш ніж половина таких бізнесів припиняють роботу через різке зростання податкового навантаження.

Платформа зазначає, що у грудні на один відкритий ФОП припадає два закритих, тоді як торік на чотирьох нових підприємців припадало одне закриття.

У дослідженні взяли участь 31 694 респонденти, які зазначили, що працюють як ФОПи. 27% або ж 8621 опитаних планують закриття найближчим часом. 2297 або ж 7% планували закритися цьогоріч. Ще 20% або 6324 учасники зазначили, що планують припинити діяльність у наступному році.

Більш ніж половина з тих, хто планує закриття — а саме 62% — ухвалили рішення закриватися через підвищення податків. Ще 19% підприємців припиняють роботу через проблеми у бізнесі.

Найбільше опитаних ФОПів працює у рітейлі (роздрібна торгівля) — 24,6%, ще 21% — в ІТ.

З моменту підписання закону про введення військового збору для малого та середнього бізнесу на 1 новий ФОП припадає 2 закритих. Так, 24 497 підприємців припинили роботу за період з моменту підписання президентом закону та станом на 17 грудня, зазначає Опендатабот.

Що відомо про закон про підвищення податків

Нардеп Ярослав Железняк ще навесні повідомляв, що влада готується до підвищення ПДВ і військового збору.

22 липня очільник Мінфіну Сергій Марченко пояснив, що підвищення військового збору дасть змогу залучити додаткові 121,8 млрд грн для сектору безпеки й оборони. Міністр зазначив, що влада не розглядає підвищення ПДВ, позаяк це матиме негативні наслідки для добробуту українців, зокрема найуразливіших категорій. Марченко сказав, що підвищення цього податку автоматично призведе до зростання цін на основні товари, зокрема ліки та базові харчові продукти, як-от хліб, молоко, масло тощо. Для вразливих категорій громадян навіть незначне підвищення цін на базові харчі може стати значним фінансовим тягарем, підкреслив він.

17 вересня Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про підвищення податків.

2 жовтня голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев заявив, що в Україні потрібно підвищувати не лише військовий збір, а й ПДВ.

10 жовтня Верховна Рада України остаточно схвалила законопроєкт про збільшення податків (№11416-д), а 28 листопада президент Зеленський підписав його.

Теги:
Новини
Україна
податки
Читайте також:
Василь Ломаченко
Автор Катерина Єсікова
23 грудня, 2024 понедiлок
"Дивіться в бік отців, які віддають славу Господу, а не людям, країні та державі": Ломаченко про вибір між ПЦУ і УПЦ МП
МСЕК
Автор Олена Будько
23 грудня, 2024 понедiлок
Реформа МСЕК: у МОЗ розповіли, хто зі статусом інвалідності має пройти повторний огляд і коли
окупанти Маріуполь
Автор Тетяна Нижник
23 грудня, 2024 понедiлок
Ожило чотири полігони, ситуація в Маріуполі нагадує підготовку до Вугледарського наступу, - Андрющенко
Київ
+0.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.83
    Купівля 41.83
    Продаж 42.4
  • EUR
    Купівля 43.57
    Продаж 44.27
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
24 грудня
13:00
уряд
Ветерани зможуть отримувати додаткову грантову виплату на власну справу
12:59
Гравець збірної України з футболу Віталій Миколенко вперше стане батьком
12:59
Петр Павел
Президент Чехії Павел підтримав очільницю Грузії Зурабішвілі та грузинів у боротьбі за демократичне майбутнє
12:39
Оновлено
В окупованому Бердянську вранці підірвали автівку "голови ради" міста: його поранено
12:34
Естонія
Командувач сил оборони Естонії заявив, що у разі заморозки війни в Україні Росія виглядатиме переможцем в очах світу
12:26
прикордонник
За добу в Україну в'їхало на 11 тис. людей більше, ніж виїхало
12:22
Роберт де Ніро
Вийшов трейлер серіалу "Нульовий день", в якому Роберт Де Ніро грає експрезидента США
12:22
Лікаря столичної приватної клініки засудили до 3 років через смерть немовляти
12:20
Херсонська область
У Бериславі на Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільних: 2 постраждалих
12:03
ПриватБанк
ПриватБанк тимчасово знизив вартість переказів на закордонні картки
12:02
OPINION
Не шукайте сенсу у заявах Трампа
12:01
електроенергія
У Херсоні проблеми з електрикою і водою після обстрілу РФ
11:52
Центр нацспротиву отримав дані воєнного злочинця з російського ГРУ
11:46
Хусити
Ізраїль просить європейські країни визнати єменських хуситів терористами
11:44
Намагалися налагодити продаж "трофейної" зброї: правоохоронці викрили злочинну схему у трьох регіонах
11:19
Алек Болдвін
Убивство українки Гатчінс: прокуратура припинила кримінальну справу Алека Болдвіна
11:18
Дональд Трамп
Ford, OpenAI, Meta та Amazon пожертвували по $1 млн до інавгураційного фонду Трампа
11:11
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Вимога Трампа збільшити витрати на оборону до 5% для країн НАТО відповідає поточним потребам, - Згурець
11:02
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зеленський звинуватив Фіцо у допомозі Путіну послабити Європу, а на війні в Україні загинули чи були поранені понад 1000 військових КНДР. Акценти світових ЗМІ 24 грудня
11:00
електроенергія
Споживання електроенергії залишається високим: ситуація в енергосистемі 24 грудня
10:55
суд, суддя
На Полтавщині чоловіка засудили до 3 років ув'язнення за ухилення від мобілізації
10:49
Віктор Орбан
"Війна закінчиться у 2025 році": Орбан заявив про два варіанти завершення війни в Україні
10:44
На фото біженці з України
Київ вимагає припинення допомоги українським біженцям від ЄС, — El Pais
10:44
Молодь з військової школи чекає на початок 21-го Параду Незалежності. Гданьсь
У школах Польщі запровадили уроки зі стрільби та медицини на тлі загроз з боку РФ
10:40
Бійці ССО оприлюднили нотатки одного з вбитих солдатів КНДР на Курщині
10:33
Джозеф Байден, саміт НАТО
Байден засудженим до смертної кари пом'якшив вироки: республіканці розкритикували рішення
10:30
Партнерський матеріал
"Разом навчаємося і зростаємо": представники ЄС відвідали заклади освіти на Полтавщині
10:27
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
На Лимано-Куп'янському напрямку РФ збільшує кількість військових через великі втрати, - офіцер бригади "Рубіж" Черняк
10:24
ппо
Сили ППО за добу знищили 36 російських дронів, 23 - не досягли цілей
10:21
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 грудня: скільки коштують долар та євро в обмінниках
10:02
Джо Байден
Байден підписав оборонний бюджет США на 2025 рік
10:02
OPINION
блог Ігор Семиволос
Росія та Іран готують ядерну угоду
09:58
У сирійському Сукайлабія невідомі підпалили головну ялинку міста: люди вийшли на протести
09:47
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну дронами: на Київщині та Хмельниччині лунали вибухи
09:41
Apple презентує нові MacBook Air, iPhone та iPad на початку 2025 року, – Bloomberg
09:34
електроенергія
Молдова отримала дозвіл на імпорт електроенергії з ЄС за квотою України
09:21
Ілюстративне фото
У Туреччині стався вибух на заводі з виробництва вибухівок: 12 загиблих, є постраждалі
09:17
WhatsApp
У Росії планують заблокувати WhatsApp через "відсутність контакту" із силовиками
09:00
PR
Новий рік — новий простір: обираємо меблі та аксесуари для робочого столу
08:58
Крістофер Нолан
Universal Pictures розкрила подробиці про новий фільм Нолана
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV