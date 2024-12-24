Через підвищення податків 27% опитаних ФОПів планують закритися найближчим часом, – Опендатабот

Про це свідчать результати дослідження Опендатабот, оприлюднені 24 грудня.

Опендатабот провів дослідження стану та планів ФОПів в Україні, в якому взяли участь майже 32 тис. підприємців. 27% опитаних планують закриватися найближчим часом. Більш ніж половина таких бізнесів припиняють роботу через різке зростання податкового навантаження.

Платформа зазначає, що у грудні на один відкритий ФОП припадає два закритих, тоді як торік на чотирьох нових підприємців припадало одне закриття.

У дослідженні взяли участь 31 694 респонденти, які зазначили, що працюють як ФОПи. 27% або ж 8621 опитаних планують закриття найближчим часом. 2297 або ж 7% планували закритися цьогоріч. Ще 20% або 6324 учасники зазначили, що планують припинити діяльність у наступному році.

Більш ніж половина з тих, хто планує закриття — а саме 62% — ухвалили рішення закриватися через підвищення податків. Ще 19% підприємців припиняють роботу через проблеми у бізнесі.

Найбільше опитаних ФОПів працює у рітейлі (роздрібна торгівля) — 24,6%, ще 21% — в ІТ.

З моменту підписання закону про введення військового збору для малого та середнього бізнесу на 1 новий ФОП припадає 2 закритих. Так, 24 497 підприємців припинили роботу за період з моменту підписання президентом закону та станом на 17 грудня, зазначає Опендатабот.

Що відомо про закон про підвищення податків

Нардеп Ярослав Железняк ще навесні повідомляв, що влада готується до підвищення ПДВ і військового збору.

22 липня очільник Мінфіну Сергій Марченко пояснив, що підвищення військового збору дасть змогу залучити додаткові 121,8 млрд грн для сектору безпеки й оборони. Міністр зазначив, що влада не розглядає підвищення ПДВ, позаяк це матиме негативні наслідки для добробуту українців, зокрема найуразливіших категорій. Марченко сказав, що підвищення цього податку автоматично призведе до зростання цін на основні товари, зокрема ліки та базові харчові продукти, як-от хліб, молоко, масло тощо. Для вразливих категорій громадян навіть незначне підвищення цін на базові харчі може стати значним фінансовим тягарем, підкреслив він.

17 вересня Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про підвищення податків.

2 жовтня голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев заявив, що в Україні потрібно підвищувати не лише військовий збір, а й ПДВ.

10 жовтня Верховна Рада України остаточно схвалила законопроєкт про збільшення податків (№11416-д), а 28 листопада президент Зеленський підписав його.