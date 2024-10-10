Верховна Рада підтримала законопроєкт щодо збільшення податків

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Відповідний законопроєкт підтримали 247 народних обранців.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану", поданий до парламенту документ передбачав, зокрема:

50% податок на банки;

збільшення МПЗ (мінімальне податкове зобов'язання) для земель;

25% ПП для фінкомпаній;

звільнення кешбеку від оподаткування;

перехід на помісячну звітність з ПДФО (податок на доходи фізичних осіб);

збільшення ренти на видобуток щебеню.

Натомість народні депутати відхилили правку про підвищення військового збору - він залишиться на рівні 1,5% замість пропонованих 5%.

Що відомо про законопроєкт щодо підвищення податків

Нардеп Ярослав Железняк ще навесні повідомляв, що влада готується до підвищення ПДВ і військового збору.

22 липня очільник Мінфіну Сергій Марченко пояснив, що підвищення військового збору дасть змогу залучити додаткові 121,8 млрд грн для сектору безпеки й оборони. Міністр зазначив, що влада не розглядає підвищення ПДВ, позаяк це матиме негативні наслідки для добробуту українців, зокрема найуразливіших категорій. Марченко сказав, що підвищення цього податку автоматично призведе до зростання цін на основні товари, зокрема ліки та базові харчові продукти, як-от хліб, молоко, масло тощо. Для вразливих категорій громадян навіть незначне підвищення цін на базові харчі може стати значним фінансовим тягарем, підкреслив він.

17 вересня Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про підвищення податків.

2 жовтня голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев заявив, що в Україні з урахуванням поточних потреб бюджету потрібно підвищувати не лише військовий збір, а й ПДВ.

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4 жовтня Комітет із питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до другого читання в парламенті законопроєкт про збільшення податків (№11416-д)