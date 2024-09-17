Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про підвищення податків
Верховна Рада України у вівторок, 17 вересня, підтримала у першому читанні "історичний законопроєкт" #11416-д про підвищення податків
Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.
Зазначається, що новий пакет податків передбачає наступні норми:
- підвищення військового збору з 1,5% до 5%;
- збільшення податків на 1-2 групу ФОП;
- авансові внески на АЗС;
- 1% на всіх форм ФОП 3-ї групи;
- 25% прибутку на фінустанови;
- помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання);
- 50% податок на прибуток банків у 2024 році.
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Відповідний законопроєкт підтримав 241 народний депутат.
Фото: Ярослав Железняк
- Нардеп Ярослав Железняк ще навесні повідомляв, що влада готується до підвищення ПДВ і військового збору.
- 22 липня очільник Мінфіну Сергій Марченко пояснив, що підвищення військового збору дасть змогу залучити додаткові 121,8 млрд грн для сектору безпеки й оборони.
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