У Польщі опозиційна партія "Право і справедливість" підтримає на виборах президента безпартійного кандидата Навроцького

Про це інформує RMF 24.

За його словами, зустріч відбудеться в залі "Сокіл" - місці, яке, як він підкреслив, є "історичним і особливим для широкого кола польських патріотів", оскільки саме там десять років тому PiS оголосила про кандидатуру Анджея Дуди на президентських виборах.

Бохенек зазначив, що під час зустрічі "буде оголошено рішення про підтримку безпартійного кандидата на посаду президента Республіки Польща, рекомендованого командою, призначеною для цієї мети рішенням Політичного комітету".

"Це початок нашого спільного багатомісячного шляху, важкої праці та співпраці всіх, хто не байдужий до справ нашої батьківщини. Це час солідарності та єдності, адже тільки так ми зможемо побудувати успішне майбутнє Польщі", - заявив він.

У виданні зазначили, що партія розглядала кілька кандидатур, включаючи Пшемислава Чернека та Тобіаша Бохенського. Згідно з інформацією, оприлюдненою телеканалом TV Republika, обранцем буде Навроцький, хоча деякі джерела стверджують, що він виступатиме як незалежний кандидат з підтримкою PiS.

Нагадуємо, що президентські вибори у Польщі відбудуться у травні 2025 року. Партія "Громадянська платформа" має оголосити свого кандидата вже у цю суботу, коли стануть відомі результати голосування на праймеріз.

Про участь у президентських виборах наступного року вже оголосили спікер сейму і голова "Польщі 2050" Шимон Головня, Славомір Менцен з "Конфедерації" і Марек Якуб'як з кола "Вільних республіканців".