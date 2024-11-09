"Громадянська платформа" висуне в президенти Польщі або Сікорського, або мера Варшави Тшасковського. Ще вирішать
Національна рада "Громадянської платформи" (ГП) Польщі ухвалила рішення провести внутрішньопартійні праймериз для визначення єдиного кандидата від партії на президентських виборах
Про це інформує PAP.
Як повідомили віцеголови партії Цезарій Томчик і Борис Будка, у праймериз візьмуть участь мер Варшави Рафал Тшасковський та голова Міністерства закордонних справ Радослав Сікорський.
"Рафал Тшасковський, зважаючи на появу другого кандидата, попросив провести праймеріз у "Громадянській коаліції". Всі погодилися, що це дуже хороша і дуже почесна ідея", – зазнчив Томчик.
За словами Будки, це рішення було прийняте одноголосно і є підтвердженням демократичних принципів всередині партії. Праймериз охопить усю "Громадянську коаліцію", до якої входять "Громадянська платформа", "Новочесна" та "Зелені".
Радослав Сікорський заявив про свою готовність до чесного змагання з Рафалом Тшасковським та закликав до підтримки членів "Громадянської коаліції". Він також зазначив, що вважає свою передвиборчу кампанію вже розпочатою, оскільки обидва кандидати є добре відомими громадськості.
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