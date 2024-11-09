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"Громадянська платформа" висуне в президенти Польщі або Сікорського, або мера Варшави Тшасковського. Ще вирішать

Марія Науменко
9 листопада, 2024 субота
16:37
Світ вибори в польщі

Національна рада "Громадянської платформи" (ГП) Польщі ухвалила рішення провести внутрішньопартійні праймериз для визначення єдиного кандидата від партії на президентських виборах

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Про це інформує PAP.

Як повідомили віцеголови партії Цезарій Томчик і Борис Будка, у праймериз візьмуть участь мер Варшави Рафал Тшасковський та голова Міністерства закордонних справ Радослав Сікорський.

"Рафал Тшасковський, зважаючи на появу другого кандидата, попросив провести праймеріз у "Громадянській коаліції". Всі погодилися, що це дуже хороша і дуже почесна ідея", – зазнчив Томчик.

За словами Будки, це рішення було прийняте одноголосно і є підтвердженням демократичних принципів всередині партії. Праймериз охопить усю "Громадянську коаліцію", до якої входять "Громадянська платформа", "Новочесна" та "Зелені".

Радослав Сікорський заявив про свою готовність до чесного змагання з Рафалом Тшасковським та закликав до підтримки членів "Громадянської коаліції". Він також зазначив, що вважає свою передвиборчу кампанію вже розпочатою, оскільки обидва кандидати є добре відомими громадськості.

За словами лідера "Громадянської коаліції" прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, передвибори необхідні, аби якнайбільше осіб мало змогу висловити свою думку на тему кандидатів, передає Polskie Radio.

"Зрозуміло, що вони різні, але з усією упевненістю вони відповідають найвищому рівню польських політиків. Я дуже задоволений тим, що моя політична сила має такий вибір", - додав Туск.

Кандидат Громадянської коаліції, який буде обраний на правиборах, на посаду президента представить свою програму 7 грудня в Нижній Сілезії. Найближчі президентські вибори відбудуться у Польщі наступного 2025 року.

  • Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що під час головування його країни в Раді Європейського Союзу, яке розпочнеться у січні, "ключовим фокусом" буде розширення блоку.
 

 
Теги:
Новини
Польща
вибори
політика
вибори президента
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