В Іспанії розробляють план цивільної оборони на випадок війни, - ЗМІ
Іспанський уряд розробляє перший спеціальний національний план цивільної оборони на випадок, якщо війна торкнеться території Іспанії
Про це пише видання 20minutos, з посиланням на джерела у МВС Іспанії.
Там зазначили, що уряд має на меті створити конкретний документ, який буде орієнтувати населення щодо того, що робити у випадку небезпеки, пов'язаної з війною.
Цей документ базуватиметься на інших подібних посібниках, які були розроблені для боротьби з більш поширеними катастрофами в Іспанії, такими як пожежі, виверження вулканів або повені.
У виданні додали, що план є частиною Національної стратегії цивільної оборони Іспанії – п'ятирічної ініціативи, яку схвалила Рада національної безпеки Іспанії 15 жовтня.
"Стратегія, яка замінить чинну на період з 2019 по 2024 рік, вперше визначає "воєнний ризик" в рамках надзвичайних ситуацій у сфері цивільного захисту", – зазначили джерела видання.
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