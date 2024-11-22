В Іспанії розробляють план цивільної оборони на випадок війни, - ЗМІ

Про це пише видання 20minutos, з посиланням на джерела у МВС Іспанії.

Там зазначили, що уряд має на меті створити конкретний документ, який буде орієнтувати населення щодо того, що робити у випадку небезпеки, пов'язаної з війною.

Цей документ базуватиметься на інших подібних посібниках, які були розроблені для боротьби з більш поширеними катастрофами в Іспанії, такими як пожежі, виверження вулканів або повені.

У виданні додали, що план є частиною Національної стратегії цивільної оборони Іспанії – п'ятирічної ініціативи, яку схвалила Рада національної безпеки Іспанії 15 жовтня.

"Стратегія, яка замінить чинну на період з 2019 по 2024 рік, вперше визначає "воєнний ризик" в рамках надзвичайних ситуацій у сфері цивільного захисту", – зазначили джерела видання.