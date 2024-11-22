Польща запропонувала Словаччині долучитися до проєкту будівництва укріплень на кордоні з РФ та Білоруссю

Про це інформує міністерство оборони Польщі.

Косіняк-Камиш відзначив високий потенціал словацьких інженерних військ та висловив сподівання на тісну співпрацю у цій галузі.

"Я запросив Словаччину до ініціативи "Східний щит", в рамках якої ми будуємо укріплення на східному фланзі НАТО. Словаччина має відмінні інженерні війська, і співпраця в цій сфері необхідна", - зазначив він.

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Водночас Польща та Словаччина домовилися про підготовку міжурядової угоди про стратегічне співробітництво у сфері оборонної промисловості, що передбачає спільне виробництво боєприпасів та розвиток оборонних технологій.

Польський міністр наголосив на важливості цього партнерства для збільшення виробництва боєприпасів великого калібру.

Крім того, сторони обговорили поглиблення військової співпраці, включаючи спільні навчання та обмін досвідом, особливо між силами спеціального призначення.