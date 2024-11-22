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Польща запропонувала Словаччині долучитися до проєкту будівництва укріплень на кордоні з РФ та Білоруссю

Марія Науменко
22 листопада, 2024 п'ятниця
16:09
Світ польща кордон

У п'ятницю, 22 листопада, під час візиту до Братислави польський віцепрем'єр і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш запропонував Словаччині взяти участь у проєкті "Східний щит", спрямованому на будівництво фортифікаційних споруд на кордоні з Росією та Білоруссю

Зміст

Про це інформує міністерство оборони Польщі.

Косіняк-Камиш відзначив високий потенціал словацьких інженерних військ та висловив сподівання на тісну співпрацю у цій галузі.

"Я запросив Словаччину до ініціативи "Східний щит", в рамках якої ми будуємо укріплення на східному фланзі НАТО. Словаччина має відмінні інженерні війська, і співпраця в цій сфері необхідна",  - зазначив він.

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Водночас Польща та Словаччина домовилися про підготовку міжурядової угоди про стратегічне співробітництво у сфері оборонної промисловості, що передбачає спільне виробництво боєприпасів та розвиток оборонних технологій. 

Польський міністр наголосив на важливості цього партнерства для збільшення виробництва боєприпасів великого калібру.

Крім того, сторони обговорили поглиблення військової співпраці, включаючи спільні навчання та обмін досвідом, особливо між силами спеціального призначення. 

  • Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив під час пресконференції 4 жовтня, що його країна до кінця поточного року розпочне зведення перших елементів оборонних укріплень на своїх кордонах із Росією та Білоруссю в межах проєкту "Східний щит".
Теги:
Новини
Україна
Росія
Польща
ЄС
Білорусь
Словаччина
Війна з Росією
Військові новини
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