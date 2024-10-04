Польща до кінця року розпочне будівництво оборонних споруд на кордоні з РФ і Білоруссю
Польща до кінця поточного року розпочне зведення перших елементів оборонних укріплень на своїх кордонах із Росією та Білоруссю в межах проєкту "Східний щит"
Про це заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив під час пресконференції 4 жовтня, передає Reuters.
Він зазначив, що до планів створити оборонні споруди на кордоні поляків підштовхнуло повномасштабне вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Польща планує зміцнити свої північні та східні кордони шляхом створення оборонних ліній із системами спостереження, розвідки й захисту від безпілотників, витративши на це близько 10 млрд злотих (2,6 млрд доларів) до кінця 2028 року.
"Протягом наступних трьох тижнів ми зможемо провести перші випробування елементів "Східного щита" на польських військових полігонах, а цього року ми розпочнемо будівництво перших елементів… на північному та східному кордонах", - сказав Томчик.
За його словами, проєкт буде розроблено у співпраці з Литвою, Латвією та Естонією, а також із британськими та американськими силами.
- Про те, що польська влада працює над тим, щоб їхня сухопутна армія стала найбільшою у Європі писав The Telegraph ще у березні 2023 року. Видання зазначало, що російське вторгнення в Україну змусило Польщу зробити справжню революцію в оборонному секторі. Поляки планують витрачати 4% ВВП на армію - цей показник удвічі перевищує нормативи НАТО.
- 27 травня тодішній міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав документ про збільшення чисельності польської армії у майже два рази.
- 15 серпня у Варшаві провели найбільший за 30 років військовий парад до Дня польської армії - на ньому продемонстрували нові та модернізовані зразки техніки.
- У вересні того ж року Блащак підтвердив, що Варшава планує створити найпотужнішу сухопутну армію в Європі.
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