Польща до кінця року розпочне будівництво оборонних споруд на кордоні з РФ і Білоруссю

Про це заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив під час пресконференції 4 жовтня, передає Reuters.

Він зазначив, що до планів створити оборонні споруди на кордоні поляків підштовхнуло повномасштабне вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Польща планує зміцнити свої північні та східні кордони шляхом створення оборонних ліній із системами спостереження, розвідки й захисту від безпілотників, витративши на це близько 10 млрд злотих (2,6 млрд доларів) до кінця 2028 року.

"Протягом наступних трьох тижнів ми зможемо провести перші випробування елементів "Східного щита" на польських військових полігонах, а цього року ми розпочнемо будівництво перших елементів… на північному та східному кордонах", - сказав Томчик.

За його словами, проєкт буде розроблено у співпраці з Литвою, Латвією та Естонією, а також із британськими та американськими силами.