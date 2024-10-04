Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Польща до кінця року розпочне будівництво оборонних споруд на кордоні з РФ і Білоруссю

Польща до кінця року розпочне будівництво оборонних споруд на кордоні з РФ і Білоруссю

Юлія Юліна
4 жовтня, 2024 п'ятниця
17:54
Світ польща кордон

Польща до кінця поточного року розпочне зведення перших елементів оборонних укріплень на своїх кордонах із Росією та Білоруссю в межах проєкту "Східний щит"

Зміст

Про це заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив під час пресконференції 4 жовтня, передає Reuters.

Він зазначив, що до планів створити оборонні споруди на кордоні поляків підштовхнуло повномасштабне вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Польща планує зміцнити свої північні та східні кордони шляхом створення оборонних ліній із системами спостереження, розвідки й захисту від безпілотників, витративши на це близько 10 млрд злотих (2,6 млрд доларів) до кінця 2028 року. 

"Протягом наступних трьох тижнів ми зможемо провести перші випробування елементів "Східного щита" на польських військових полігонах, а цього року ми розпочнемо будівництво перших елементів… на північному та східному кордонах", - сказав Томчик.

За його словами, проєкт буде розроблено у співпраці з Литвою, Латвією та Естонією, а також із британськими та американськими силами.

  • Про те, що польська влада працює над тим, щоб їхня сухопутна армія стала найбільшою у Європі писав The Telegraph ще у березні 2023 року. Видання зазначало, що російське вторгнення в Україну змусило Польщу зробити справжню революцію в оборонному секторі. Поляки планують витрачати 4% ВВП на армію - цей показник удвічі перевищує нормативи НАТО.
  • 27 травня тодішній міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав документ про збільшення чисельності польської армії у майже два рази.
  • 15 серпня у Варшаві провели найбільший за 30 років військовий парад до Дня польської армії - на ньому продемонстрували нові та модернізовані зразки техніки.
  • У вересні того ж року Блащак підтвердив, що Варшава планує створити найпотужнішу сухопутну армію в Європі.
Теги:
Новини
Росія
Польща
Білорусь
Читайте також:
Вугледар
Автор Влад Дідусь
2 жовтня, 2024 середа
"У нас просто вже ніким і нічим було воювати, бригада стерлась в нуль": військовий розповів про вихід з Вугледару
мобілізація в РФ
Автор Катерина Єсікова
2 жовтня, 2024 середа
"Порушує Женевську конвенцію": Україна висловила протест проти призову жителів ТОТ до армії РФ
Еммануель Макрон
Автор Катерина Ганжа
3 жовтня, 2024 четвер
"Ми в небезпеці": Макрон закликав терміново реформувати модель економічного зростання Євросоюзу
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.05
    Купівля 41.05
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 45.28
    Продаж 45.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
4 жовтня
18:52
Оновлено
Херсонська область
Окупанти від початку доби атакують Херсон та область: три людини загинули
18:51
Оновлено
острови Чагос
Британія передасть свою останню африканську колонію Маврикію
18:46
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
У Білорусі затримали жінку, яка оприлюднила в мережі відео ймовірного падіння "шахеда"
18:39
РФ понад 20 разів за день атакувала Нікопольщину: поранено чоловіка
18:32
F-18
В Іспанії розбився винищувач F-18, пілот загинув
18:22
Володимир Зеленський
Зеленський на Сумщині зустрівся з військовими, які воюють у Курській області
18:18
НАТО, Єнс Столтенберг
Столтенберг зізнався, що як ексгенсек НАТО найбільше шкодує про ненадання Україні достатньої кількості зброї
18:14
Ілон Маск
Ілон Маск заявив, що відвідає мітинг Трампа в Пенсильванії, де на експрезидента було скоєно замах
18:07
OPINION
Примус до миру
18:06
Сергій Лавров
Лавров звинуватив Україну в "тренуванні терористів у Сирії". У ЦПД відреагували
18:05
Зірку кантрі-музики Гарта Брукса звинуватили у зґвалтуванні та побитті жінки
18:02
Функцію Дія.Підпис активували понад 10,4 млн українців, - Федоров
17:38
Оновлено
лукашенко, 9 травня 2023
Лукашенко прокоментував інцидент із "шахедами", які залетіли на територію Білорусі 3 жовтня
17:37
Олександр Волошин
Раміна заявила, що поліція працює з доказами, які вона зібрала у справі про втечу блогера Волошина за кордон
17:34
російські військові
Росіяни стратили 93-х українських полонених безпосередньо на полі бою, - Офіс генпрокурора
17:33
Огляд
Колір граната
Вибрати "Колір граната": що подивитися на вихідних
17:27
Оновлено
Чорноморець - Оболонь
"Чорноморець" переміг "Оболонь", результати та розклад усіх матчів 9-го туру
17:19
В Україні вперше виплатили винагороду викривачеві корупції
17:18
Ексклюзив
ЗСУ
"Дуже складно, маємо багато поранених": речник 110-ї ОМБр Сєкач про Покровський напрямок
17:15
Росія вирішила виключити "Талібан" зі списку терористів
17:04
Фелікс Бауманн, Посол Швейцарії в Україні
Посол Швейцарії пояснив участь держави в зустрічі КНР і Бразилії, де обговорювалась "мирна ініціатива" щодо України
17:00
ЗСУ війна фронт
Від початку доби на фронті відбулося 79 боєзіткнень: росіяни скинули 20 КАБів на Курщину
16:53
Анатолій Коньков
Помер легендарний український футболіст, експрезидент ФФУ Анатолій Коньков
16:47
Ексклюзив
Верховна Рада
Нове дослідження Руху ЧЕСНО: Хто з депутатів ВР досі відстоює російські інтереси
16:40
Китай електромобіль
ЄС вводить до 45% мита на електромобілі з Китаю
16:36
Поліцейські евакуювали матір з вісьмома дітьми з прикордоння Чернігівщини
16:34
Ексклюзив
За вересень Росія 53 рази атакувала Харків КАБами та зруйнувала або пошкодила 339 будівель, - депутатка облради Куц
16:27
Зʼявилися перші офіційні фото Кейт Міддлтон після завершення хімієтерапії
16:22
алкоголь, спиртне, фальсифікат
Уряд ухвалив акти для запровадження електронних акцизів на алкоголь та тютюн
16:16
Норвегія
Норвегія виділить 21,3 млн євро для інвестицій в Україну
16:06
OPINION
Як Буданов з улюбленця став аутсайдером Банкової, і до чого тут Єрмак
16:05
Іран
Іран назвав умову припинення вогню з Лівану в бік Ізраїлю
16:01
PR
iPhone 13 Pro б/у - вражаюча потужність, стиль і вигода
15:52
Барак Обама
Обама агітуватиме за Гарріс у ключовому на виборах у США штаті Пенсильванія, - The Hill
15:50
Щоденники, есеї та оповідання: у грудні вийде друга книжка загиблого поета і воїна Максима Далі Кривцова
15:47
Олександр Лукашенко
"Владі США буде не до того": Лукашенко заявив, що Білорусь готова допомогти Україні з відбудовою після війни
15:46
Покровськ
У Покровську 80% інфраструктури знищено або пошкоджено обстрілами РФ, - МВА
15:24
Фолклендські острови
Аргентина заявила про намір повернути Фолклендські острови, які зараз належать Британії
15:13
на фото Верховна Рада України
Фінкомітет ВР підтримав до другого читання законопроєкт про збільшення податків
15:05
Дмитро Пєсков
У Кремлі висловилися щодо можливості зустрічі Путіна з Байденом на полях самітів G20 та АТЕС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV