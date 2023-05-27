Польща вдвічі збільшить чисельність армії

Про це 27 травня 2023 року міністр повідомив під час церемонії з нагоди Дня ветеранів операцій за межами державного кордону, передає Polskie Radio.

Міністр національної оборони, Маріуш Блащак заявив, що одним із пріоритетів міністерства національної оборони є збільшення чисельності польського війська.

"Можу сказати, що сьогодні польське військо налічує 172 тисячі захисників. Я тут говорю про всіх військових - професійних, територіальної оборони. Нашою метою є те, аби військо нараховувало щонайменше 300 тисяч військових. Ми цю мету послідовно реалізовуємо. На підставі закону про захист вітчизни, прийнятого минулого року ми запровадили добровільну військову службу", - сказав Блащак.

Зазначається, що вчора 26 травня сейм ухвалив законопроєкт про ветеранів дипломатичних місій за кордоном, поданий міністерством оборони. Новий закон передбачає, що виплати допомоги будуть здійснюватися не лише пенсіонерам, але й постраждалим та військовослужбовцям, які ще перебувають на активній професійній службі.