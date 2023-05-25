Польщі отримала від США ще два ЗРК HIMARS та елементи системи PATRIOT

Про це міністр національної оборони та віцепрем'єр уряду країни Маріуш Блащак повідомив у Twitter.

"Ще дві пускові установки M142 HIMARS та інші елементи системи PATRIOT/IBCS були доставлені до Польщі. Ці постачання здійснюються в рамках програм Homar та Wisa, які спрямовані на значне посилення польської реактивної артилерії та ППО", - йдеться у повідомленні Блащака у Twitter.

Do Polski trafiły 2 kolejne wyrzutnie M142 HIMARS oraz kolejne elementy systemu PATRIOT/IBCS. Dostawy te realizowane są w ramach programów Homar i Wisła, które mają na celu znaczące wzmocnienie polskiej artylerii rakietowej i obrony powietrznej. pic.twitter.com/wNkVpXeEDA — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) May 24, 2023

У лютому 2023 року США схвалили продаж Польщі американських реактивних установок HIMARS. Перед цим Польща подала до США запит на купівлю 18 пускових установок M142 HIMARS, 468 комплектів ракет до них та 45 армійських тактичних ракетних систем M57 ATACMS.