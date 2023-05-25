Польщі отримала від США ще два ЗРК HIMARS та елементи системи PATRIOT
До Польщі 24 травня прибули ще дві установки ракетного комплексу HIMARS зі США та елементи системи PATRIOT
Про це міністр національної оборони та віцепрем'єр уряду країни Маріуш Блащак повідомив у Twitter.
"Ще дві пускові установки M142 HIMARS та інші елементи системи PATRIOT/IBCS були доставлені до Польщі. Ці постачання здійснюються в рамках програм Homar та Wisa, які спрямовані на значне посилення польської реактивної артилерії та ППО", - йдеться у повідомленні Блащака у Twitter.
У лютому 2023 року США схвалили продаж Польщі американських реактивних установок HIMARS. Перед цим Польща подала до США запит на купівлю 18 пускових установок M142 HIMARS, 468 комплектів ракет до них та 45 армійських тактичних ракетних систем M57 ATACMS.
- Нагадаємо, міноборони Польщі повідомляло, що 15 травня до країни прибудуть перші установи HIMARS.
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