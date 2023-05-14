Польща отримає перші РСЗВ Himars 15 травня
Міністр оборони Польщі Маріуш Влащак оголосив, що перша система HIMARS буде передана країні в понеділок.
Про це він заявив у неділю, виступаючи на з'їзді правлячої партії "Право і справедливість", повідомляє видання Business Insider.
Блащак сказав, що закуплена польськими військовими протиракетна система Patriot вже в Польщі, а перші американські пускові установки HIMARS прибудуть до країни 15 травня.
"Замовлення для польської армії є найбільшим в історії. У 2018 році ми підписали контракт на ЗРК Patriot і вже підписали контракт. Перші ж пускові установки HIMARS прибудуть до Польщі завтра", - заявив міністр.
Міністр оборони Польщі наголосив, що країна матиме найпотужнішу армію Європи через кілька років
"Ми зміцнюємо польське військо, намагаючись зробити його настільки сильним, щоб зупинити загарбників від нападу на нашу батьківщину. Це політика оборони і стримування", – наголосив він.
- У середині березня Польща зі Словаччиною погодилися передати Україні винищувачі МіГ-29. На початок Польща передала Україні 8 літаків МіГ-29.
- 15 квітня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща передаватиме Україні МіГ-29 поступово, у міру поповнення власного парку винищувачами FA-50 та згодом F-35.
- У середині квітня Польща звернулася до уряду Німеччини з проханням погодити поставку в Україну винищувачів радянського зразка МіГ-29, які Варшава отримала зі старих запасів НДР. Німеччина оперативно погодила поставку.
- Станом на 17 квітня у Словаччині повідомили про прибуття в Україну усіх 13 анонсованих винищувачів МіГ-29.
- Станом на 11 травня Польща передала Україні 14 літаків МіГ-29
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