Про це він заявив у неділю, виступаючи на з'їзді правлячої партії "Право і справедливість", повідомляє видання Business Insider.

Блащак сказав, що закуплена польськими військовими протиракетна система Patriot вже в Польщі, а перші американські пускові установки HIMARS прибудуть до країни 15 травня.



"Замовлення для польської армії є найбільшим в історії. У 2018 році ми підписали контракт на ЗРК Patriot і вже підписали контракт. Перші ж пускові установки HIMARS прибудуть до Польщі завтра", - заявив міністр.

Міністр оборони Польщі наголосив, що країна матиме найпотужнішу армію Європи через кілька років

"Ми зміцнюємо польське військо, намагаючись зробити його настільки сильним, щоб зупинити загарбників від нападу на нашу батьківщину. Це політика оборони і стримування", – наголосив він.