Про це мовиться на фейсбуці міністра оборони Словаччини.

Він підтвердив, що Польща офіційно погодилася на спільну передачу МіГ-29 для України.

"На зустрічі міністрів оборони ЄС у Швеції в середу польський колега підтвердив мені, що його країна погодиться на спільний підхід Словаччини і Польщі до передачі Україні надлишкових винищувачів МіГ-29 з обох країн. Президент Польщі також підтвердив готовність своєї країни зробити це в інтерв'ю CNN", - зазначив Ярослав Надь, наголосивши, що нині настав час урядові Словаччини ухвалити рішення.