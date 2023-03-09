Польща зі Словаччиною погодилися передати Україні винищувачі МіГ-29, - міністр оборони Надь
Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь ствердив, що в Польщі погодилися спільно передати ЗСУ радянські винищувачі МіГ-29, нині словацький уряд має ухвалити рішення
Про це мовиться на фейсбуці міністра оборони Словаччини.
Він підтвердив, що Польща офіційно погодилася на спільну передачу МіГ-29 для України.
"На зустрічі міністрів оборони ЄС у Швеції в середу польський колега підтвердив мені, що його країна погодиться на спільний підхід Словаччини і Польщі до передачі Україні надлишкових винищувачів МіГ-29 з обох країн. Президент Польщі також підтвердив готовність своєї країни зробити це в інтерв'ю CNN", - зазначив Ярослав Надь, наголосивши, що нині настав час урядові Словаччини ухвалити рішення.
- 20 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що рішення про надання Україні винищувачів може бути ухвалене союзниками у найближчі один-два місяці.
- На тлі нових звернень до західних країн щодо надання винищувачів Словаччина розглядає можливість надати Україні 10 із 11 своїх літаків МіГ-29.
- А президент Польщі Анджей Дуда наголосив на необхідності навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
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