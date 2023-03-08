Дуда назвав навчання пілотів ЗСУ на винищувачах F-16 "украй необхідним"
Президент Польщі Анджей Дуда наголосив на необхідності навчання українських пілотів на винищувачах F-16
Про це пише CNN.
Польський президент переконаний, що Збройні Сили України прагнуть відповідати стандартам НАТО і тому захочуть використовувати винищувачі F-16.
"Підготовка України пілотів є важливою і вкрай необхідною", – сказав Анджей Дуда.
США працюють з українськими пілотами, які перебувають у Штатах, аби визначити, скільки часу потрібно для навчання керування винищувачами F-16, розповіли відомству три джерела.
Повідомляється, що двоє пілотів з України нині перебувають на військовій базі в США, де перевіряють їхні навички на авіасимуляторах.
- 18 лютого міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні варто розраховувати на постачання сучасних винищувачів після завершення війни з РФ. Проте того ж дня британський прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив, що Велика Британія стане першою країною, яка надасть Україні зброю великої дальності.
- 20 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що рішення про надання Україні винищувачів може бути ухвалене союзниками у найближчі один-два місяці.
- 21 лютого колишні прем'єри Великої Британії Борис Джонсон та Ліз Трасс закликали нарешті передати Україні винищувачі. Вони розкритикували Ріші Сунака через зволікання з винищувачами.
- На тлі нових звернень до західних країн щодо надання винищувачів Словаччина розглядає можливість надати Україні 10 із 11 своїх літаків МіГ-29.
- Новообраний президент Чехії Петр Павел виступив за надання Україні західних винищувачів, але через пів року або пізніше – після підготовки фахівців.
- Член парламенту Великої Британії від консерваторів Тобіас Еллвуд наголосив, що Україна потребує літаків і танків у війні проти Росії.
- 3 березня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що країни-партнери нададуть Україні декілька типів винищувачів: один із них буде основним літаком ЗСУ.
- Прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш впевнений, що західні партнери почнуть постачання винищувачів Україні і це лише питання часу.
- Двоє українських пілотів прибули в США для навчання на симуляторах винищувачів F-16 стало відомо 5 березня. Невдовзі до них можуть приєднатись ще 10 пілотів.
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