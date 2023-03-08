Про це пише CNN.

Польський президент переконаний, що Збройні Сили України прагнуть відповідати стандартам НАТО і тому захочуть використовувати винищувачі F-16.

"Підготовка України пілотів є важливою і вкрай необхідною", – сказав Анджей Дуда.

США працюють з українськими пілотами, які перебувають у Штатах, аби визначити, скільки часу потрібно для навчання керування винищувачами F-16, розповіли відомству три джерела.

Повідомляється, що двоє пілотів з України нині перебувають на військовій базі в США, де перевіряють їхні навички на авіасимуляторах.